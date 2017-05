A 2017-es esküvői trendek Debreczeni Zita lencséjén keresztül - fotók

Mit vegyek fel? Akár menyasszonyként, koszorúslányként vagy vendégként várod az esküvői szezont, ezt a kérdést bizonyára többször feltetted már magadnak. Biztosan örömmel fogod hallani, hogy az esküvői divatban végre igazán teret nyer a természetesség. A fashiondays.hu stylistjai neves divatbloggereket kértek fel, hogy mutassák be a 2017-es esküvői trendeket, akiket az ifjú feleség, modellből lett fotós, Debreczeni Zita állított kamera elé. Ismerkedjetek meg a legfrissebb menyasszonyi, koszorúslány, valamint alkalmi ruha divattal, és merítsetek ihletet ti is!A mostani szezonban az esküvői ruhák, valamint a nyári alkalmi ruhák divatjában is rendkívül fontos tényező a kényelem, a lágy színek és természetes anyagok használata. Szerencsére már nemcsak szalonokban, hanem számos egyéb úton is megtalálhatjuk a tökéletes ruhát a nagy napra. Meyer Eszter Virág, a Masni bloggere is erre buzdít:

Az utóbbi időben egyre népszerűbbek lettek a bensőséges összejövetelek és a minimalista, sallangmentes ruhák. Nem kell több százezres ruhát kölcsönöznie sem a menyasszonynak, sem a koszorúslányoknak, hanem akár webshopokból is meg lehet rendelni, majd akár többször felvenni a választott darabot más kiegészítőkkel kombinálva. A Zee Lane márkájú ruhák, amiket a fotózáson is viseltünk, kifejezetten alkalmasak erre a célra.

Légy laza menyasszony!

Koszorúslányoknak: rózsaszín álomvilág és pasztell minden mennyiségben

A fashiondays.hu stylistjai szerint a merevség kezd teljesen eltűnni a menyasszonyi ruhák divatjából, ehelyett a könnyedség, lágyság és kényelem dominál. A tervezők már olyan kreációkat alkotnak, melyekben a menyasszonyok akár egész nap jól érezhetik magukat. Egyre inkább háttérbe szorul a fűző, az abroncsos szoknya, a merev fátyol és a túlzott díszítések, sőt már a beállított kontyok sem divatosak. Az idei menyasszonyi ruha trend sok inspirációt merít a hippi, vintage stílusból: laza, bő maxiruhák, finom virágdíszek, könnyed tüll és áttetsző felületek dominálnak.Az idei tavaszi/nyári szezonban hódítanak a lágy pasztellszínek, főszerepben a rózsaszín különböző árnyalataival, melyeknek tökéletes terepe az esküvői divat. Akár koszorúslányoknak, akár vendégeknek nagyszerű megoldás, ha pasztellek különböző variációiba öltöznek, hiszen ezek a színek remekül mutatnak együtt, és garantáltan csodás esküvői fotók készülnek majd, amit Debreczeni Zita is megerősített.

Nagyon örültem neki, hogy idén hódítanak a lágy pasztellek, mert a saját esküvőmön semmiképpen nem akartam kontrasztos színeket választani. A hófehér menyasszonyi ruhám és a koszorúslányok halvány rózsaszín ruhái szépen harmonizáltak a környezettel és jól mutattak együtt a fotókon is.

Felejthetetlen megjelenés vendégeknek: klasszikus romantika

Finom kiegészítők és fémes csillogás

Az idei nyári trendek egyik vezérfonala a romantika, és a klasszikus nőiesség elemeinek felidézése. A pliszírozott darabok valamint a légies tüll tökéletes választás, akár menyasszonyi, akár koszorúslány vagy alkalmi ruháról van szó. A csipke is remek kiegészítője lehet egy outfitnek, Debreczeni Zita például egy csipkeboleróval és csipkekesztyűvel dobta fel saját menyasszonyi ruháját.A fashiondays.hu stylistjai szerint az idén nagyon népszerű fémes csillogású darabok visszaköszönhetnek az esküvői szezonban a kiegészítőkön is. A fehér menyasszonyi ruhák és halvány koszorúslányruhák nagyszerűen kombinálhatók ezüst- vagy aranyszínű cipőkkel, valamint bármilyen ruhát feldob egy csillogó kis borítéktáska. Ékszerek terén az igazán apró és visszafogott darabok a divatosak. Egy szolid, köves fülbevaló, vékony nyaklánc és hozzáillő karkötő, valamint egy keskeny gyűrű jó választás minden lágy esésű, könnyed ruhához.A lefotózott ruhákból készült esküvői válogatás limitált ideig elérhető a fashiondays.hu -n.A fotózáson részt vettek: Debreczeni Zita (fotós), Meyer Eszter Virág (Masni blog), Borbély Brigi (Fashion Feeds Me blog), Pásztor Edina (My Sweetest Heaven blog) és Badics Beatrix (Mommy&More blog)További divattippek az idei esküvői szezonra itt ! >>