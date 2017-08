˝Nem szexista, egyszerűen csak maradi a világ legrégebbi tekeklubja˝

Továbbra sem kíván nőket látni soraiban a világ minden bizonnyal legrégebbi gyeptekeklubja, az angliai Chesterfield Bowling Club, amelynek történetét egyes források 1294-ig, néhányan azonban még régebbre, a 12. századig vezetik vissza.



Erről a derbyshire-i egyesület egyik korábbi tagja tájékoztatta a brit sajtót. A neve elhallgatását kérő férfi elmondta, e "soviniszta hozzáállás" miatt lépett ki a klubból. Pedig a patinás egyletnek a pénze fogyóban, a tagsága pedig elöregedőben van, a nők csatlakozása révén azonban biztosítani lehetne a jövőjét - tette hozzá. Javaslatot is tett erre, de lehurrogták. "Azt mondogatják, ebben a klubban mindig is csak férfiak voltak, nőknek nincsen helyük" - fogalmazott a Derbyshire Times című lap szerint.



A tagság jelenleg hozzávetőleg 50 főt számlál.



Nemrég azért szavazásra bocsátották a kérdést az egyik ülésükön, de a játékosok kétharmada elutasította a nők felvételét. A klub igen jutányos összegért, évi kétezer fontért bérli a chesterfieldi önkormányzattól a belvárosi gyepet, amelyen játszanak, s ez a névtelenül nyilatkozó egykori tag szerint azt jelenti, hogy az adófizetők olyan szervezetet támogatnak, amelynek tagsági politikája nyíltan diszkriminatív.



A gyeptekeklub egyik képviselője hangsúlyozta, hogy hagyományosan csak férfiak tartoztak soraiba. "A nők tagságának kérdését nemrég megvitattuk, és a játékosok megfelelőnek tartották a jelenlegi helyzetet" - mondta, egyúttal cáfolta az anyagi nehézségekről szóló híreket, mint ahogy azt is, hogy nőellenesek.



A klub jelezte, a szavazás eredménye ellenére nem zárja ki, hogy a jövőben nőket is felvegyen, még nem tettek pontot az ügy végére, visszatérnek rá.



Azzal a sajtónak kitálaló forrás is egyetértett, hogy az egyesület nem szexista, egyszerűen csak maradi. "Egyesek nagyon régimódiak közülük, 20-30-40 éve tagok, nem akarnak változásokat. Néhányan halálra rémültek attól, hogy esetleg nők is csatlakozhatnak" - panaszolta a BBC szerint.



Megjegyezte azt is, hogy a maga 66 évével ő a suhancok közé tartozott, a legtöbben a hetvenes és a nyolcvanas, de vannak páran, akik a kilencvenes éveiket tapossák. Ő egyébiránt most már egy olyan egyesületben hódol gyeptekeszenvedélyének, amelyben nők is vannak. "Minden alkalommal legyőznek, de egyáltalán nem bánom" - mondta.