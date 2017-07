"Majd ha felnő, eldönti" - Ugye ön is ismeri a viccet, ami most valóra vált

A szülő, Kori Doty, aki egyébként eredetileg nő, mivel ő hozta a világra a gyermeket, elnyomásnak tartaná, ha ő választaná meg a gyermek nemét őhelyette.A novemberben világra jött gyereknek sikerült egy eléggé kétnemű nevet adnia: Searyl Atli.A gyerek neve mellét azt írták, U, ami annyit tesz, hogy undetermined. Mármint a neme. A híradásokból sem derült ki, mi is a gyermek valódi neme - írja a BBC-re hivatkozva a mandiner.hu

A nő egyébként azért küzd, hogy eltöröljék a nemre vonatkozó névmásokat is. Szerinte, ha egy embernek már születésekor meghatározzák a nemiségét, és később mégis attól eltérő életet akar érni, nemi identitása, nem a nemi szervének "megfelelően" alakul rengeteg kihívással és problémával kell szembenéznie.Egyébként a szülő kérését, hogy ne jegyezzék be a gyerek nevét, a hatóságok megtagadták, ezért a döntés bírósági felülvizsgálatát kérte.A kanadai média arról számolt be, hogy a baba egészségügyi kártyája lehet az első a világon, ami nem rendelkezik nemi megkülönböztetéssel - írják a BBC oldalán