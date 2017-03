Közeleg a legjobb színésznők, a legtehetségesebb énekesnők, a leginspirálóbb közösségimédia-sztárok, a legnépszerűbb lakberendezők és a legötletesebb kiegészítő- és divattervezők gálája. A GLAMOUR Women of the Year évről évre felvonultatja hazánk büszkeségeit, hogy közülük az olvasók megszavazhassák minden kategórián belül az év kiválasztottját. Rajtuk kívül mindig van egy további kategória is: Az év hősnője díj, melyről a szerkesztőség dönti el, hogy kinek szeretné átadni. Idén ezt a díjat az Üvegplafon blog két alapítójának, Gát Annának és Réz Annának ítélte oda a magazin.



Az év hősnője díjjal olyan társadalmi kérdésekkel foglalkozó szervezeteket vagy képviselőiket díjazott már a GLAMOUR, mint Bódis Kriszta író, pszichológus, dokumentumfilmes, vagy a roma népművészet elemeit a mai, modern öltözködésben következetesen felhasználó divattervező, a Romani Design alapítója, Varga Erika. A díj elsősorban azokra szeretné irányítani a figyelmet a pink szőnyegen, akik a mindennapjainkat érintő szociális problémák, vagy hiányosságok ellen küzdenek. A GLAMOUR Women of the Year idei témája a női esélyegyenlőség, a női szerepek, a gyengébbnek mondott nem karrierlehetőségei, az üvegplafon jelensége és a küzdelem az elnyomás ellen. Ezekkel a témával foglalkozik az Üvegplafon blog, melynek íróit idén az a megtiszteltetés érte, hogy munkásságuk elismeréseként ők lettek Az év hősnője díjazottjai.



Réz Anna az ELTE Filozófiai Intézetében dolgozik adjunktusként. 2013-ban doktorált a CEU filozófia tanszékén, ahol az erkölcsi felelősségről végezte kutatásait. Anna azóta is hasonló, aktuális témákon dolgozik fáradhatatlanul, több helyen tanított és számos helyen publikált, valamint adott interjút. Szerinte a feminizmus nem szitokszó, hanem egy jelenséget takar: a nőket is ugyanolyan jogok illetik meg, mint a férfiakat.



- Beszéljünk a politika első vonaláról, az üzleti élet fontos, döntéshozói pozícióiról vagy a tudományos élet legmagasabbra értékelt posztjairól, a nők aránya ezekben a pozíciókban 10 százalék körül mozog. Ez nem csak azért gond, mert azt mutatja, hogy számtalan tehetséges nő nem tudja kihozni magából a maximumot, de azért is, mert azt jelenti, hogy a nőknek töredékannyi beleszólásuk van abba, merre fog haladni a világ, amelyben élünk, mint a férfiaknak. Pedig a következmények férfit és nőt egyaránt érintenek - fogalmazott az Üvegplafon egyik alapítója.



Gyermekkori barátjával, Gát Annával számos rendezvényen és kerekasztal beszélgetésen vannak túl, ahol arra próbálják felhívni a figyelmet, hogy a nőknek milyen sztereotípiákkal kell megküzdeniük, és hogy hogyan tehetnénk a társadalmunkat kevésbé előítéletessé a nemi szerepekkel kapcsolatban. Ha belegondolunk abba, hogy egy terhes nő felé hány javaslat érkezik a várandósság problémáival való megküzdésre - többségük férfiaktól -, vagy ha egy állásinterjún olyan kérdéssel találjuk szembe magunkat, miszerint "Mikor szeretne gyermeket vállalni?", megérthetjük a missziójuk lényegét.



Bár Gát Anna Londonban él és dolgozik, a korábban versíró, szerkesztő, tanár és dramaturg ma főként dráma- és forgatókönyvíró munkájával aktívan segíti az Üvegplafon tevékenységét, aminek fő üzenete, hogy merjünk nőként véleményt formálni, és ne a mi hibánknak gondoljuk azt, hogy az a bizonyos plafon a fejünk felett – üvegből - ott van. Ne féljünk arról elmélkedni, hogyan lenne nyugodtabb, harmonikusabb, szabadabb, vagy éppen sikeresebb nőként az életünk, és hogy vajon ehhez a társadalom mivel tud számunkra hozzájárulni. Ez nem utópia, ez egy elérhető cél.



- A nőkről mindenki tudni véli, mire vágynak, mit akarnak. Mi az Üvegplafonnál inkább hallgatni szeretünk: odafigyelni arra a végtelenül sokféle és sokszor egymásnak feszülő női történetre, amelyekből szépen lassan kirajzolódik, hogy hogyan is élünk mi, nők, 2017 Magyarországában - mondta Réz Anna.



A GLAMOUR Women of the Year díjátadóról



2017. március 23-án adják át az ország egyik legnívósabb elismerésének számító GLAMOUR Women of the Year díjakat. Az idei mezőnyben is nagyon szoros a verseny, hiszen csupa kiemelkedő és példaértékű személyiség várja az eredményhirdetést a 6 kategóriában. Minden jelölt munkássága és hozzáállása példaértékű lehet a nők számára, amely az idei gála központi témája: 2017-ben a női egyenjogúság kerül a díjátadó fókuszába.



Idén kilencedik alkalommal rendezik meg a GLAMOUR Women of the Year díjátadót, ahol Az év színésznője, énekesnője, divattervezője, kiegészítőtervezője, lakberendezője és közösségimédia-sztárja mellett Az év hősnője díjat is kiosztja a legendás magazin szerkesztősége. A jövőre jubiláló nagyszabású gála társadalmilag is fontos szerepet tölt be, hiszen évről évre felhívja a figyelmet a nők helyzetére. Idén a Várkert Bazár előtt terül el az ikonikus húsz méteres pink szőnyeg, amin közel ezer meghívott vonul majd be a gálára, hogy az eseményen gazdára találjon a hat plusz egy szobrocska.



A GLAMOUR WOTY 2017 kategóriái és jelöltjei:



Az év divattervezője kategória

Áron Eszter ÁERON

Daubner Anna ANNADAUBNER

László Bea BEANGO

Tálosi Lívia Csukovics Brigitta CUKOVY

Zsigmond Dóra ZSIGMOND DORA menswear



Az év színésznője kategória

Dobó Kata

Döbrösi Laura

Kovács Patrícia

Kurta Niké

Trokán Nóra



Az év énekesnője kategória

Marge Batta Zsuzsanna

Pásztor Anna

Polgár Odett

Stahl Barbara

Tóth Gabi



Az év kiegészítőtervezője kategória

Molnár Nini NINI MOLNAR BAGS

Nagy Sarolta NASHA

Oláh Anna ANNA AMÉLIE

Szilágyi Andrea NES

Visy Dóri DORIVISY



Az év közösségimédia-sztárja kategória

Dragos Karin

Follow Anna

Nagy Vivien Fifty Pairs of Shoes

Rubint Rella

Viszkok Fruzsina



Az év lakberendezője kategória

Hadnagy Tímea

Lang Viktória

Neszményi Lilla

Nikoletti Petra

Zai Viktória



Az év hősnője kategória

Gát Anna és Réz Anna