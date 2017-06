9 nap, 70 ország, több mint 170 film: ma kezdődik az 52. nemzetközi filmfesztivál Karlovy Varyban

Forrás: bumm.sk

Közép-Európa egyetlen A-kategóriás filmszemléjénláthatják az érdeklődők.Ezek felének bemutatója nemzetközi premier lesz. A játékfilmek mellett külön-külön kategóriában versenyeznek a félóránál rövidebb és az ennél hosszabb dokumentumfilmek.

A fesztiválon idéncímű játékfilmjét is vetítik. A szemlére több neves filmes is ellátogat. Köztük lesz James Newton Howard, a Micsoda nő!, Az éhezők viadala és számos más sikerfilm zeneszerzője,Oscar-díjas amerikai színész,Golden Globe-díjas amerikai színésznő és Jeremy Renner amerikai színész is.