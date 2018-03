9 milliót nyert Majkáék trénere Gundel Takács Gábornál

Az Igazgató úr hatodik ajánlatára már nem tudott nemet mondani, így 9 millió forinttal a zsebében távozott az Áll az alkuból Kriston Péter - írja a borsonline.hu . A sportos fiatalember nem is tudta leplezni érzelmeit és könnyes szemmel fogadta a játékostársak, illetve Gundel Takács Gábor műsorvezető gratulációját. Mielőtt jelentkezett a játékba, a személyi edzőként dolgozó Péternek nem voltak nagyratörő tervei és már azzal is beérte volna, ha csak egymillió forintot nyer, de végül szerencséjének köszönhetően egy elég nagy összeget sikerült megszereznie. A nyertes a Borsnak elárulta, hol lesz a helye a pénznek.– Nem tervezem, hogy nagyon költekeznék ebből az összegből, de nyilván azért meg fogom lepni majd magam pár dologgal. A munkámat ugyanúgy folytatom, mint eddig és a kilencmillió jó részét félretenném, mert ez a pénz biztonságot adhat később – mondta lapunknak az újdonsült milliomos.Péter amikor éppen nem másokat edz, akkor saját teste tökéletesítésén dolgozik, és már több testépítő versenyen is megmérettette magát. A fiú személyi edzéseit egy budai edzőteremben tartja, és vendégei között tudhatja Sebestyén Balázst, Hajós Andrást, Debreczeni Zitát, Takács Nikolast, míg Majkával és feleségével, Dundikával nem csak szakmai, hanem baráti kapcsolatot is ápol.