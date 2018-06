9. Keceli Meggyfesztivál - Kimaradt a tavasz - Rekordkorán érik a meggy (is)

“Megtanultuk, hogy mikor szabad a másikon nevetni / Csak azt nem tudni, mikor fogunk egymásba szeretni" - énekli Lóci a Szociálisan érzékeny dalt, amit már a 9. Keceli Meggyfesztivál előtt is megéri meghallgatni a neten, hogy a helyszínen kívülről fújhassa bárki a szövegét és együtt dalolhassa bele százakkal, sőt ezrekkel a legszebb keceli éjszakába, hogy az élet akkor is szép, ha sokszor inkább nehéz.



A nehezet persze, úgy értjük, hogy nehéz például megdönteni a meggymagköpés rekordját. Vagy a meggyfesztivál futóversenyén az első három legjobbként célba érni. Nehéz, de szép. Arról nem beszélve, hogy jutalom is jár érte. Koncertjutalom. Meggysörrel a kézben.



A 9. Keceli Meggyfesztivál, melyre ezúton is szeretettel hívnak és várnak mindenkit a szervezők, idén is olyan zenei kínálatot vonultat fel, amit kár lenne kihagyni. A környékben ismert és elismert Szürke Verebek jazzbanda mellett ott lesz a fent említett Lóci játszik zenekar is alternatív popzenéjével. Az egyszerű, vidám, jó dallamokat Csorba Lóci érzelmesen ironikus, de leginkább tartalmas szövegei tesznek még izgalmasabbá. E péntek este 9-kor kezdődő programot egyébként lánykéréshez is ajánlják. Aki elmegy, megtudja miért!



A péntek egyébként a szintén környékbeli, a meggyfesztiválon már korábban bemutatkozott Willie and the Spacedogs koncertjével zárul. A rövid pihenő után pedig szombaton reggel 8-tól indulnak a Bringatúrák, majd ahogy a Nap feljebb kúszik a meggymagköpőkre is egyre nagyobb fény kerül.



Szombaton persze, már-már hagyományhoz illően lesz gyerekkoncert a Bogár Muzsika prezentálásában. Majd kora este, 17.30-tól Turnaround!



A Turnaround zenekar mintegy 10 éve játszik blues klasszikusokat a műfaj aranykorából, illetve hasonló stílusú saját dalokat, időnként funk–jazzes fűszerezéssel. Ebből a finom kis hangulatból térünk majd át este 9-kor a Sziámi AndFriends klasszikus alter supergroup világába.

A Müller Péter Sziámi vezette csapat nem egyszerűen hagyomány-ápoló rockzenekar, hanem alkotóképes, új üzeneteket közvetítő közösség, ahol jobbnál jobb friss zenék születnek. A magyar könnyűzenei underground java. Segítenek majd kitombolni minden munkahelyi és magánéleti nyűgöt.

Őket este 11-kor a szegedi Volvox követi majd. A '90-es években alakult csapat zenéjének stílusát a déli funk, az afro és latin-amerikai ritmusok, a mediterrán hangulat jellemzi, a kongák, az igényes vokálok és a fúvósok színesítik. A tagok, képzett zenészek, és minden koncerten élőben nyomják a megkérdőjelezhetetlen bulizenét, ami méltó zárása lesz a 2018. június 8-9-én rendezett 9. Keceli Meggyfesztiválnak.



Persze, a fesztivál nem csak a buliról szól! Pénteken, június 8-án délelőtt egy komoly meggyszakmai konferencia előzi meg, ami a felvonultatott témák mellett azért is lesz izgalmas, mert idén a hirtelen felmelegedéssel rekordkorán érkezett a meggyszezon. Máskor a meggyfesztiválon idején kezdődik általában a szedés is, addig csak egy-egy ládával találni a piacokon a finom gyümölcsből, most viszont, a szinte elmaradt tavasz meglehetősen felgyorsította e gyümölcs érését is.



- Piaci szempontból érdekesség még az is, hogy mi magyarok a 2017-es évben rengeteg meggyet exportáltunk például Lengyelországba, ahol tavaly nagyon kevés meggy termet - mert elfagyott -, most viszont ott is tetemes és kiváló a termés, így az értékesítőknek nem pusztán a hetekkel korábban jött feladattal, hanem a piackutatással is többet kell törődni, miközben a hazai meggytermés legalább 10%-al magasabb a tavalyinál - mondja Juhos Csaba, a fesztivál főszervezője, a Fresh Fruit TÉSZ elnöke, aki többi közt az aktuális piaci helyzetről is beszél majd a június 8-án, pénteken 9.30-kor induló konferencián.