9 dolog, amit érdemes tudni, mielőtt megnézné az új Star Wars filmet

1. A Solo a 2016-ban bemutatott Zsivány Egyes után a második Csillagok háborúja (Star Wars) antológia film. A Csillagok háborúja univerzumán belül cselekménye az 1977-ben mozikba került negyedik rész, az Egy új remény előtt játszódik.



2. Még mielőtt George Lucas elkezdhette volna a filmek forgatását, felkérte Ralph McQuarrie-t, hogy az általa megálmodott világot és karaktereket keltse életre grafikák formájában. Solo eredetileg egy zöldbőrű, kopoltyúval lélegző űrlény lett volna.



3. Harrison Ford csak azután kapta meg Han Solo szerepét, hogy minden más lehetséges színész nemet mondott. Al Pacino, Kurt Russell, Burt Reynolds, Jack Nicholson, Christopher Walken, Sylvester Stallone, Robert De Niro, de még Steve Martin, Chevy Chase és Bill Murray is szóba került.



4. Durván kétszáz hivatalos és nem hivatalos Csillagok Háborúja regény látott napvilágot az elmúlt harminc évben, melyekből néhány kifejezetten Han Solóra összpontosít. Az Egyesült Államokban 1979-80-ban jelent meg Brian Daley Han Solo-trilógiája, melyek hivatalos, a Lucasfilm által elismert regények voltak. Nem könnyű őket beszerezni itthon, a Jófogáson érdemes őket keresni, ahol egyébként a piactéren számos Solohoz kapcsolódó tárgyba belefuthatunk, kedvencünk a Han Solo jégkocka készítő.



5. Han Solo a szüleit soha nem ismerte, csak sejtette, hogy ki lehetett az apja és az anyja. Kétévesen Garris Shrike vette maga mellé, aki koldulásra és tolvajlásra kényszerítette, ahogy tucatnyi másik gyereket is. Egyetlen barátja egy Dewlana nevű vuki volt.



6. Eredetileg nem Solo hajója volt az Ezeréves Sólyom. Kártyán nyerte el Landótól az űrhajót, a játszma után pedig nemcsak a gépet tartotta meg, de azokat az aranykockákat is, amelyekkel megnyerte a kártyacsatát.



7. Solo a Birodalomnak dolgozott, mint katona. Elvégezte az Akadémiát, ahova Luke Skywalker felvételizni akart a Csillagok háborújában, csak nevelőszülei nem engedték el a farmról.



8. Csubakka, miután elhagyta bolygóját rabszolga-kereskedők fogságába esett, akik eladták a Birodalomnak. Solo mentette meg attól, hogy halálra ostorozzák és elszöktek a vukival. Vérdíjat akasztottak a fejükre, és Han Solót kirúgták a birodalmi katonáksorából.



9. Solo még házas volt, mikor először találkozott Leiával. Első feleségétől, Sana Starrostól, aki a közelmúltban mutatkozott be a képregényekben, a nagy zsivány elfelejtett hivatalosan elválni, mielőtt megismerkedett volna Leia hercegnővel.