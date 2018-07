90 zenész lép színpadra a kecskeméti családi fesztiválon

Európa tíz országának kilencven zenésze lép színpadra az augusztus 2. és 5. között zajló kecskeméti Jazzfőváros szabadtéri családi fesztiválon - mondta el Ittzés Tamás fesztiváligazgató az MTI-nek.



Az ötletgazda, egyben a fesztivál házigazdája, a Bohém Ragtime Jazz Band zenekarvezetője kiemelte: a "kecskeméti jazz Woodstock" három színpadán hallható lesz a klasszikus jazz minden műfaja a ragtime-tól a blueson, a New Orleans-i jazzen, a dixielanden, a hot jazzen és boogie-woogie-n át egészen a laza swingig.



A harmadik Jazzfőváros fesztiválon fellép többek között a klasszikus jazz legjobb, legtapasztaltabb norvég zenészeiből összeállt Norwegian Jazz Kings zenekar, amely dob nélkül játszik.



A szervező kérésére a trombitás Herbert Christ hozta össze az Echoes of New Orleans német-angol-francia csapatot. Az "igazi Európa-válogatott" a kontinens legjobb, New Orleans-i stílusú jazzt játszó zenészeiből áll.



A pozsonyi Bratislava Hot Serenaders megjelenésében és hangzásában is megalkuvás nélkül idézi a húszas-harmincas éveket korabeli hangszereken és korabeli hangszerkezeléssel.



A How About Rita? nevű, tapasztalt holland zenészekből álló jazzkvartett a negyvenes-ötvenes évek "vintage vokális jazzének" húzós, vidám, nosztalgikus számait játsszák. A Coquette Jazz Band zenekar tagjai pedig Grazban és Bécsben tanuló fiatalok, akik a húszas-harmincas évek korai swing zenéje iránt elhivatottak. Előszeretettel játsszák a jazz aranykorát megidéző, saját hangszerelésű átirataikat.



Mellettük ellátogat Kecskemétre a szakma által a világ vezető ragtime-zongoristái között számon tartott norvég Morten Gunnar Larsen, az olasz Luca Filastro zongorista és zeneszerző, akinek komplex zongorajátéka könnyen felismerhető hihetetlen swing, blues és improvizációs érzékéről, valamint a francia Guillaume Nouaux, aki egyike Európa legismertebb swing és hot jazz dobosainak.



A magyarok közül színpadra lép Szalóky Béla, Korb Attila és Gyárfás István mellett a Mojo Workings is. A magyar blues együttes zenéjében a tradicionális blues, a hatvanas évek beat-, country-, jug-, illetve a későbbi évtizedek popdallamainak világát ötvözi, esetenként jazzes, sajátos hangvétellel. Gyakran használnak Magyarországon még kevéssé ismert, de másutt tradicionálisnak számító hangszereket.



Fellép még a swingkorszak népszerű énekegyüttese, az Andrew Sisters hagyományaira támaszkodó Vintage Dolls is. Az énekes csapat a harmincas-negyvenes évek híres, többszólamú vokális dalait dolgozza fel.



Ittzés Tamás kiemelte: 21 óra után kedvezményes jeggyel látogatható a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban megrendezett fesztivál, hogy azok se maradjanak ki, akik csak néhány órára akarnak "beleszagolni" a Jazzfőváros levegőjébe. Ők akár hajnali 2 óráig is bulizhatnak az örömzenéléseken.



A főszervező elmondta, hogy augusztus 2-án, a nulladik napon este fergeteges élőzenés, ingyenes swingpartival kezdenek, a pénteki, majd a szombati fesztiválprogram után pedig vasárnap délelőtt New Orleans-i jazz brunch zárja a fesztivált.



Az érdeklődők idén is láthatnak veteránautókat, és ezúttal is megrendezik a Jazzfőváros futást. A jelképes táv teljesítéséért fesztiválbelépő jár a szombati napra, amellyel a strand és a csúszda ingyenesen használható. Az Országos Jazz Műveltségi Vetélkedőt előkészítő jazztörténeti előadások mellett pedig ebben az évben is szerveznek swingtánctanfolyamokat is.