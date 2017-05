8 részes tévésorozatot rendez Ben Stiller

Ben Stiller nyolcepizódos tévésorozatot forgat, amelyben az Oscar-díjas Benicio del Toro és Patricia Arquette is szerepet vállalt - számolt be róla a The Hollywood Reporter.



Az Escape at Clinton Correctional című börtöndrámát egy 2015-ben megtörtént eset alapján rendezi meg Stiller. Két éve ugyanis Richard Matt és David Sweat, akik a szigorúan őrzött New York-i büntetés-végrehajtási intézetben töltötték szabadságvesztésüket, összeszűrték a levet egy női alkalmazottal és a segítségével szöktek meg a börtönből.



Del Toro játssza Matt szerepét, Arquette pedig Tilly Mitchellt személyesíti meg, aki a börtön fodrászatát vezette. A sorozat forgatókönyvét Brett Johnson (Mad Men - Reklámőrültek) és Michael Tolkin írja.

A két szerző egyúttal executive producere is lesz a szériának Bryan Zuriff (Steve Jobs), Michael De Luca (A szürke ötven árnyalata), valamint Nicky Weinstock társaságában.



Arquette a Sráckor című filmben nyújtott alakításáért kapta meg az amerikai filmakadémia díját, Del Toro pedig, aki mostanában a Sicario folytatásban, a Soldadóban forgatott, és a Star Wars: Az utolsó Jedik című produkcióban is szerepel, a Traffic című filmért vehette át Oscar-díját 2001-ben.