888.hu: a nigériai maffia rituális kannibalizmussal gyarmatosítja Olaszországot?

Az olasz sajtót idézve arról számol be az amerikai Breitbart , hogy egy tizenéves olasz lány bestiális meggyilkolása és feldarabolása mögött egyértelműen a nigériai maffia állhat.

A világ egyik legkegyetlenebb maffiája, a nigériai maffia ölte meg Pamela Mastropietrót. Ez a maffiaszervezet – a hagyományos maffia családoktól elrabolva az üzletet – éppen most gyarmatosítja Olaszországot "

– mondta Alessandro Meluzzi kriminológus, sebész és pszichiáter az egyik olasz televíziónak nyilatkozva.

Pamela esetében ugyanazok a módszerek figyelhetőek meg, mint amelyeket a nigériai maffia szokott használni Nigériában és másutt is. Rendszeresen feldarabolják áldozataikat, sok esetben pedig még esznek is egyes testrészekből"

A 18 éves Pamela Mastropietro feldarabolt holttestét ebben a hónapban találták meg két bőröndben, hiányzott a nyaka, a szíve és a nemi szervei. A testet kicsontozták és fehérítővel átmosták. A közép-olaszországi Macerata városában elkövetett gyilkossággal kapcsolatban nem sokkal később három nigériai bevándorlót tartóztattak le, akiknél megtalálták a lány vérfoltos ruháit és értéktárgyait.

– tette hozzá a kriminológiai szakértő.Meluzzi nincs meglepődve, hogy hiányzik a bestiálisan kivégzett és feldarabolt fiatal nő szíve.

A Sierra Leone-i gyermekkatonák a beavatási szertartásukon emberi szívet esznek azért, hogy ezáltal bátorsághoz jussanak. A nigériai maffiában pedig a rituális kannibalizmus nem kivételnek számít, hanem maga a szabály. Ez nekik normális és bevett dolognak számít, csak nálunk erről senki sem mer beszélni, mert attól tartanak, hogyha kimondják ezt, akkor rasszistának bélyegzik majd"

– mondta Meluzzi.

Az utóbbi években az egyik leghírhedtebb eset a nigériai szervezett bűnözésnek a kannibalizmussal való kapcsolatáról az volt amikor a nigériai Anambra tartományban 2014-ben a hatóságok azért zártak be egy éttermet, mert ott emberhúst szolgáltak fel. A bezáráshoz vezető rendőrségi rajtaütés során lefoglaltak több AK-47 típusú gépkarabélyt és számos egyéb fegyvert is. Az étterem hűtőszekrényében két véres emberfejet is találtak. A korabeli beszámolók szerint az étteremben 700 nairáért, azaz nagyjából 1000 forintért lehetett emberhúst rendelni.