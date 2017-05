8270 forint/kiló prémiumért fogynak a pocakos alkalmazottak

Több alkalmazottját sikerült fogyókúrára bírnia egy kínai kisvállalat főnökének azzal, hogy jutalmat ajánlott fel minden kiló leadása után.



Havonta 200 jüan (8270 forint) prémiumot ajánlott fel minden egyes elveszített kilóért az egyes alkalmazottjai pocakja láttán aggódó Vang Hszüe-pao, az észak-kínai Hszianban működő Kingtian Consulting nevű tanácsadó cég vezetője.



"Március óta 20 alkalmazott vesz részt a programban. A legnagyobb jutalom összege 2000 jüan (82,7 ezer forint) volt. A jutalmat egy igencsak motivált női munkatárs kapta, aki két hónap alatt 10 kilót adott le - mondta el csütörtökön Vang az AFP francia hírügynökségnek.



A kisvállalkozónak azután jutott eszébe a fogyókúrát díjazó jutalom, amikor látta, hogy a tanácsadás igencsak ülő foglalatosság.



"Alkalmazottaink egész nap az irodában ülnek, és nem végeznek testmozgást. Láttam, hogy sokaknak van közülük súlyfeleslege, ezért támadt az az ötletem, hogy mozgásra bírom őket" - tette hozzá.



Vang szerint nem elég a forgalmat növelni, az egészségre is ügyelni kell, ami a munka minőségén is meglátszik.



Az életszínvonal javulásával és nyugati ételek elterjedésével a kínaiak körében is általánossá vált a hízás: 2002 és 2012 között a férfiak átlagosan 3,5, a nők pedig 2,9 kilóval lettek nehezebbek az Egészségügyi és Családtervezési Nemzeti Bizottság 2015-ben közzétett tanulmánya szerint. Az elhízás a lakosság mintegy 10 százalékát érinti.



A programot egész éven át fenntartani kívánó Vangot meglepte, milyen gyorsan lefogytak alkalmazottai, miközben saját maga nem vesz fel jutalmat, és nem is fogy le.



"Azért lep meg az eredmény, mert magam is megpróbáltam fogyni. Nem könnyű mindennap futni" - ismerte be.