80 milliót követel Nótár Marytől a menedzsere

Szinte a semmiből robbant ki a balhé Nótár Mary és me­nedzs­mentje, a Skyforce iroda kö­zött. Jelenleg is több per folyik közte és volt menedzsere, Lakatos Róbert között, Budapesten és Miskolcon is, károkozásért, személyiségi jogok megsértése miatt. A tét óriási, a Bors információi szerint több mint nyolcvanmillió forint, amit a volt menedzsercég követel az énekesnőn.– A per összegéről szóló információt nem kívánom kommentálni, arról azonban szívesen beszámolok, hogy Nótár Maryt, mint brandet, magyarán márkanevet, kilenc éve építjük – mondta a Borsnak Lakatos Róbert mene­dzser. – Ez alatt az idő alatt több tízmillió forintnyi összeget invesztált a cégünk a produkcióba – ez a hazai trendekhez illeszkedő, vagyis nem kirívóan nagy összegű befektetés egyébként –, ami most kezdett volna visszatérülni. Mary ismert lett, minden tökéletesen működött. Ha nem történik meg ez az egész horrortörténet... – meséli a menedzser.Egy évvel ezelőtt az énekesnő váratlanul bejelentette, hogy kilenc év után önállóan szeretné egyengetni a szakmai karrierjét, és egyoldalúan felbontja a szerződését a menedzsmentjével. Aztán egyik napról a másikra azt nyilatkozta, hogy elfajult a vitájuk a menedzse­rével, aki testileg megfenyítette, és a személyes szabadságát is korlátozta, hiszen bezárta egy szobába, ezért beperli őt.Nem sokkal később jött az újabb nyilatkozat, Mary bejelentette 2016. szeptember 22-én, hogy gyermeket vár. A problémák az­után kezdtek körvonalazódni, mi­után aMaryt, cigarettával a szájában. Aztán egyre több hír érkezett arról, hogy talán ez a terhesség nincs is.... Mary nem járt terhesgondozásra, hivatalosan nem volt nyoma annak, hogy babát vár. Az énekesnő december 14-én bejelentette, hogy elvetélt.– Nótár Mary volt az, aki nyilvánosságra hozta, ezzel közüggyé tette a terhességét, mi soha nem firtattuk volna ezt – mondja a menedzser. – Az állítólagos fogva tartása napján ő pont azért látogatott meg minket, hogy részt vegyünk egy színjátékban, amely a kamu terhessége bejelentését jelentette volna. Egy ország be­csapásába természetesen nem mentünk bele, és kitessékeltük az otthonunkból – mesélte a menedzser. – A perek elkezdődtek, és most ősszel folytatódnak. Az egyik eljárásban károkozásért pereltük be Maryt, hiszen felrúgta a köztünk érvényben lévő szerződését, ami komoly kiesést jelent a cégnek, a másik eljárásban pedig azt kell bizonyítania az énekesnőnek, hogy tényleg miattam vetélt el, ahogy azt az összeveszésünkkor nyilatkozta. Felajánlottam, hogy mindenfajta pertől elállok, ha a bíróságnak bemutatja azt a bizonyítékot, hogy gyereket várt, és elvetélt. Nem mutatott be semmit…Természetesen kerestük az ügyben Nótár Maryt is.– Nem hallottam arról, hogy elállnának a perektől. Természetesen van bizonyítékom, de ez senkire nem tartozik, ez az én magánszférám – mondta a Borsnak Nótár Mary. – Nekik én semmit nem bizonygatok. Rég túltettem magam ezeken a nehézségeken, nem is értem, miért hozták fel, hiszen a pereink szakmai jellegűek.