80 évesen forgatja új filmjét Paul Verhoeven, az Elemi ösztön rendezője

Újra filmet forgat a 80 éves Paul Verhoeven.



A holland származású filmes július 18-án tölti be 80. évét. A Benedetta című kosztümös filmet egy nappal születésnapja után kezdi forgatni Olaszországban.



A holland-francia koprodukcióban a Topkapi Films szerdai közleménye szerint Virginie Efira és Daphne Patakia belga színésznők is szerepet kaptak, de feltűnik majd a filmvásznon Charlotte Rampling és Lambert Wilson is.



A produkció Judith C. Brown amerikai történész Benedetta Carlini életéről szóló regénye nyomán készül.



Verhoeven számos hollywoodi film, köztük az Elemi ösztön és a Robotzsaru rendezőjeként vált világhírűvé. Tavaly bemutatott Áldozat? című filmjéért a főszerepet alakító Isabelle Huppert Golden Globe-díjat nyert és Oscarra is jelölték.