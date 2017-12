7 tipp a párkereséshez ünnepek idején

Nem szabad ilyenkor begubózni és lemondani egy véletlen találkozás lehetőségéről!

A VagyokNeked.hu társkereső oldal szakértői hét olyan tippet gyűjtöttek össze, ami segíthet abban, hogy hogyan keressünk párt az ünnepek idején vagy vészeljük át azt szingliként.Az egyedülállók számára nyomasztó lehet év végén a sok boldog, kéz a kézben andalgó párt látni. Ilyenkor azonban tartsuk észben, hogy nem vagyunk egyedül a magány problémájával! Jó tudni, hogy év végén még aktívabban keresnek párt az egyedülállók, rajtunk kívül sok százezren járnak hozzánk hasonló cipőben. A karácsonyi időszakot követően az online társkeresőkön is megugrik a forgalom, és megnő az esélye a pártalálásnak is, éljünk vele!Az online ismerkedési lehetőségek mellett ne felejtsük el azt sem, hogy az ünnepek előtt és alatt is rengeteg közösségi program vár ránk. Nem szabad ilyenkor begubózni és lemondani egy véletlen találkozás lehetőségéről! Akár kollégáink által szervezett buliról, vagy a szilveszteri partiról van szó a barátokkal, érdemes elmenni, hiszen jó eséllyel lesz alkalmunk ismerkedni, ha nyitottak vagyunk rá.

Kitűnő időszak ez az elmélyülésre, és az elmúlt év összegzésre. Míg a karácsonyi süteményeket majszoljuk, érdemes átgondolnunk idén mit tettünk azért, hogy lelkileg fejlődjünk és hogy párra találjunk. Gondoljuk végig, hogy mit tudunk még tenni annak érdekében, hogy 2018-ban ránk kacsintson a szerelem. Banálisan hangzik, de az átgondolás, összegzés sokat segíthet a későbbiekben.Érdemes tudatosítani magunkban, hogy ha görcsösen keresünk társat, akkor bizony sokszor éppen az ellenkező hatást érjük el. A kétségbeesettség megérződik, és inkább taszító, mint vonzó hatást érünk el vele. Gondoljuk bele, hogy mi sem ismerkednénk szívesen olyan egyedülállóval, akiről inkább a kétségbeesés, mint a nyitottság, vidámság sugárzik.Az egyedülállóknak családtagjaik gyakran tesznek fel kellemetlen kérdéseket a szerelmi életükről. Ha sarokba szorítva éreznénk magunkat, az esetleges visszavágás helyett próbáljunk meg rávilágítani érveinkre, ne hagyjuk magunkat kitenni a negatív nyomásnak! Jobban fogjuk érezni magunkat utána!Ha már nagyon rákoncentráltál a párkeresésre decemberben, érdemes kicsit más dolgokra is figyelmet fordítani. Ilyenkor rengeteg lehetőséged van adományozni például, vagy segélyszervezetek munkáját segíteni. Gyűjtsd össze és adományozd el az évek óta nem használt ruháid. Esetleg az exektől kapott és a szekrény mélyén pihenő, érzelmi értéket nem képviselő kacatoktól is megszabadulhatsz így. Sőt, javasolt!Év vége felé az egyedülállók gyakran érezhetik azt, hogy most sem sikerült, és lezárul egy újabb év igazi kapcsolat nélkül. A csüggedés helyett előre kell nézni, hiszen rengeteg lehetőséget hozhat a következő év. Apró célkitűzéseket kell meghatároznunk magunknak, és megtalálni a belső békét, hogy a következő kapcsoltunk sikeres legyen.