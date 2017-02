7 éve egyedül él a Barátok közt gyönyörű sztárja

A Barátok közt Kővári Natasája szingli létére nem érzi magányosnak magát, és van türelme megvárni az igazit - írja a Bors - Hét éve egyedül élek. Nem azt mondom, hogy szeretem ezt, de a nagy szerelem, amire vá­gyom, elkerül. Szoktam randizni, próbálkozom, de egyelőre egyedül vagyok. A kalandokból harmincéves koromra kinőttem, vagy szerelmes vagyok, vagy nem. Az élet túl rövid ahhoz, hogy húzzuk egymás idejét. Pár nap alatt kiderül, mennyire va­gyunk egy hullámhosszon. Ha túl nagy gondolkodás- és értékrendbeli különbségek vannak, bele sem kezdek. Ezekből hónapok alatt lyukak lesznek, évek alatt pedig már szakadék - mesélte a lapnak Mezei Léda, aki egy éve bukkant fel a sorozatban.A színésznő elmondta, nem az a cél, hogy egyedül maradjon, de ezt most félretette. Nem magányos, van családja, barátai. Ha készen áll, akkor úgyis betoppan valaki. Addig is csinosítgatja az otthonát, tervezi, hogy milyen könyveket olvasson, sorozatokat néz. Azt lehet egyedül is.