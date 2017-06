7 dolog, amivel friss és igazán aktív lehet a nyáron

A spontán szerveződő aktív szabadidő - egy koncert, egy piknik, egy buli vagy mondjuk egy kirándulás - pedig gyakran sokkal jobban magukkal ragadnak, mint azok, amelyeket hosszú ideig tervezünk. Hiszen ilyenkor elvárások nélkül sodródunk az eseményekkel és nincs semmi másra szükség, csak nyitottságra, na meg néhány dologra, ami biztosítja a jó közérzetünket!

1, Fényvédő stift Bármilyen szabadban tervezett időtöltés kerekedik is körénk, mondani sem kell, hogy a nap elleni bőrvédelem nagyon fontos, különben a másnapunk igen fájdalmasan fog eltelni. De mégsem járhatunk állandóan egy egész flakon naptejjel! Helyette szerezzünk be egy apró fényvédő stiftet, ami alig foglal helyet, ellenben a legérzékenyebb bőrfelületeken (pl. anyajegyek, ajkak) is kiválóan véd.

2, Összehajtható fejfedő Természetesen egy napszúrás sem jönne jól a munkatársakkal ebédidőben spontán szervezett pikniken a parkban. A fiúknak egy sportoláshoz való könnyű baseball sapka, a lányoknak az akár tenyérnyire összehajtható szalma- vagy vászonkalap a legjobb, mindenképpen világos színben.

3, Fürdőruha Tegyen róla, hogy igazán spontán döntéseket hozhasson! Bármikor igent mondhat egy strandos programra, de hazafelé a munkából menet sem kell vágyakozva néznie befelé az uszoda kerítésén át. Menjen, merülj el a hideg vízbe, ússzon egyet, törölköző sem kell, utána úgyis pillanatok alatt megszárad.

4, Frissítő vitaminital A nagy melegben még inkább kötelező, hogy mindig legyen nálunk folyadék, mert a kiszáradás és a váratlan szomjúság bármilyen klassz élményt tönkre tehet. Válasszunk olyan italt, amiben vitamin is van, így az aktív programok közben is frissen tart bennünket és a nap bármely szakában fogyaszthatjuk.

5, Izzadásgátló stift A nehéz, virágos vagy fűszeres parfümök helyett - amelyek ilyenkor esetenként csak tetézik a bajt - nyáron sokkal jobban járunk, ha egy gyors mosakodással és natúr illatú izzadásgátló szerrel frissítjük fel magunkat. Ráadásul ezek a stiftek bármilyen izzadó, súrlódó testrészen is alkalmazhatók, igen: nyakon, combon, lábfejen is!

6, Széldzseki Most azt gondolja, hogy csak nem fog egy széldzsekit állandóan magánál hordani. De miért is nem? Egy könnyű széldzseki egészen kicsi helyet foglal, a súlya pedig szinte semmi. Gondoljon bele, hány váratlan koncert, buli vagy romantikus program után ment haza fogvacogva, csak mert reggel, amikor elindult, még rekkenő hőség volt. Ráadásul a széldzseki egy nem várt nyári zápor esetén is jól jöhet.)

7, Powerbank Valljuk be, a mobilunk nélkül elveszettek vagyunk - szó szerint is, ha például a megbeszélt helyen állunk és a barátainkat várjuk, várjuk, de nem találjuk. Biztonságérzetet ad és valóban jól is jön, ha egy feltöltött powerbank lapul a táskánkban.