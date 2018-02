75 évesen lett egyedülálló Jordán Tamás

Fotó: Nők Lapja Café

Jordán Tamás mindig is szerencsés embernek érezte magát mind a magánéletben, mind a szakmai életében. Volt egyetemi docens, mérnök, színész és igazgató. Mindezek mellett a család is népes: Három asszonytól van négy gyermeke, valamint 6 unokával is megajándékozták gyermekei. - írja az nlcafe.hu



Nem voltak olyan nőügyeim, amiről érdemes lett volna pletykálkodni. Ötvenegy évvel ezelőtt, fiatalon, 24 évesen megnősültem, hozzáteszem, először és utoljára.

Legyen elég annyi, hogy Krisztával 22 évig éltünk együtt, a kapcsolatunk barátsággá szelídült

- mesélte Jordán Tamás, aki a mélyen vallásos szüleinek nem akart válással fájdalmat okozni, és így esett, hogy mind a mai napig a két felnőtt fiának az édesanyja a felesége. Mindenesetre nagy változás állt be a magánéletébe- zárta mondanivalóját a színész, aki hisz benne, hogy ennyi idősen is újrakezdheti az életét.