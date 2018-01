70 éves a horror pápája

1948-ban született a New York állambeli Carthage-ban. Apja a zenetudományok professzoraként oktatott a Western Kentucky Egyetemen. A filmek korán felkeltették érérdeklődését, különösen Howard Hawkes és John Ford westernjei, valamint az ötvenes évek alacsony költségvetésű horrorjai iránt rajongott. A sci-fik közül a Tiltott bolygó volt a kedvence. Mindössze tizenkét esztendősen forgatta első filmjét 8 mm-es kameráján.A dél-kaliforniai egyetem filmszakos hallgatójaként 1970-ben Oscar díjat nyert a legjobb élőszereplős rövidfilm kategóriában a The Resurrection of Bronco Billy című alkotása, amelynek vágója, zeneszerzője és társ-forgatókönyvírója is volt. A sikeren felbuzdulva barátjával és iskolatársával, Dan O'Bannonnal belekezdett a Sötét csillag című sci-fi paródia elkészítésébe, majd az alkotást mozifilmmé dolgozta át 1974-ben. Remélte, hogy munkája felkeltette a figyelmet, és a filmvilágban újabb lehetőségeket nyit meg számára. A várva várt hatást végül két évvel később, A 13-as rendőrörs ostromával érte el, amelyet műsorra tűzött a Londoni Filmfesztivál.

Megismerkedett Moustapha Akkad producerrel, aki új filmjéhez forgatókönyvírót keresett. Megkapta a munkát, és megszületett a Halloween - A rémület éjszakája. A 325 ezer dolláros költségvetésből készült filmet 21 nap alatt forgatták. Az alkotásra csaknem 30 millióan váltottak jegyet, és hosszú ideig az egyik legjövedelmezőbb független filmként tartották számon. Ebben a filmben debütált Tony Curtis lánya, Jamie Lee Curtis. Carpentert kezdettől fogva nemcsak ígéretes rendezőként, hanem zeneszerzőként, színészként és forgatókönyvíróként is számon tartották Hollywoodban.1979-ben Kurt Russell főszereplésével tv-filmet forgatott Elvis címmel, majd 1980-ban A köddel igyekezett megismételni a Halloween sikerét. Egy évvel később kedvetlenül tért vissza a Halloween-témához, de megírta az újabb rész forgatókönyvét, és producerként is jegyezte a folytatást, a további részek stáblistáján azonban már nem szerepelt a neve.1981-ben került a mozikba Menekülés New Yorkból című filmje, a sci-fi és az akciófilm keveréke, ismét Kurt Russell-lel. Független filmjei után az Universal Pictures nyúlt a hóna alá, és A dolog című horrorja - ismét Kurt Russell közreműködésével - már ennek a stúdiónak az égisze alatt került piacra. Következő sikerfilmje az 1983-ban született Christine Stephen King regényéből készült. 1986-ben újfent keresztezték egymást útjaik Kurt Russell-lel a Nagy zűr kis Kínában című akcióvígjáték forgatásán.A Sasfészek, A sötétség fejedelme, az Elpusztíthatatlanok és a Menekülés Los Angelesből című filmek után Carpenter hírneve elhomályosulni látszott, bár rajongói változatlanul kitartottak mellette. Alkotó munkáját egyre inkábba a folytatások és korábbi sikerek újragondolt változatai uralták. 2001-ben A Mars szelleme után egy időre felhagyott a mozifilmek forgatásával, és csak 2010-ben jelentkezett új filmmel, a The Ward főszerepét Amber Heard kapta. 2015-ben kiadta első szólólemezét Elveszett témák címmel, 2017-ben executive producerként közreműködött a tizedik Halloween-film elkészítésében. (Várhatóan 2018 őszén mutatják be Magyarországon.)A "horror pápája" filmjeivel - saját bevallása szerint is - elsősorban az érzékekre, és nem az értelemre kívánt hatni. Úgy ítélte meg, hogy a borzongatás műfaja nem sokat változott, mert hihetetlenül jól tud alkalmazkodni az adott kor igényeihez. "Mindannyian ugyanattól félünk - mondta egyszer - "ezért tud olyan erőteljes lenni a rettegés. Én például mindentől félek. A horror igazán a fiatalokra gyakorol nagy hatást, mert kihívást jelent számukra. Az idősekkel már más a helyzet. A világon a legfélelmetesebb dolog az, amire az ember képes."