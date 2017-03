6 ok, hogy miért érdemes tiszta vizet fogyasztani

„Magyarország abban a szerencsés helyzetben van, hogy a csapvíz minősége a legtöbb helyen a skandináv országok ivóvizének minőségével vetekszik. Emellett a legellenőrzöttebb élelmiszer, hiszen folyamatosan vizsgálják a minőségét" – összegez a SodaStream, a modern szódagépeket gyártó márka szakértője. Aki a szénsavas vizeket részesíti előnyben, otthon, költséghatékonyan, helytakarékosan, környezetkímélő módon állíthat elő szénsavas vizet csapvíz segítségével a SodaStream gépeivel.

„Köztudott, hogy a legegészségesebb és legideálisabb ital a tiszta víz. Korra, nemre, egészségügyi állapotra való tekintet nélkül és bármikor, a szervezet igényeinek megfelelően korlátlan mennyiségben fogyasztható. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a folyadékfogyasztásunk legnagyobb hányadát is tiszta víz tegye ki. A szervezet számára a víz létfontosságú" – hívja fel a figyelmet a Víz világnapjának kapcsán Rutai Gergely, a SodaStream szakértője.A víz járul hozzá a legnagyobb mértékben a szervezet megtisztulásához, méregtelenítéséhez. Az elegendő folyadékfogyasztás - tiszta víz formájában - segíti az emésztést és támogatja a fogyást is. Csökkenti továbbá a kimerültségérzést és lendületet ad.A vízfogyasztás simábbá, feszesebbé teszi a bőrt, a szervezet elsődleges védőrétegét és csökkenti az öregedés látható jeleit.Növeli továbbá a munkavégző, valamint a koncentrációs képességet és semmilyen káros mellékhatása nincs.A víz a fő oldóanyag az ételek, vitaminok és ásványi anyagok számára. Segíti a táplálék kisebb darabokra bontását és a végső felszívódást, ahogy a vitaminokét is. A megfelelő vízfogyasztás számos betegség kialakulásának kockázatát csökkenti, köztük a szívrohamét és az agyvérzését is.A víz létfontosságú a szervezetnek, hogy fenntartsa hűtési- (izzadás) és melegítési „rendszereit". Az emberi testben minimális az elraktározott víz mennyisége, amihez nyúlhatna dehidratáció esetén. Ezért szükséges, hogy egész nap pótoljuk a folyadékot.A vízhiány okozta dehidratáció sok betegség állapotát ronthatja, továbbá hozzájárul a mérgező anyagok lerakódásához a szervezetünkben. Azonban, ha elegendő vizet fogyasztunk, megelőzhetjük ezeket a folyamatokat. A vízhiányt sokan éhségérzetnek érzik, mellyel megnöveli a nassolások számát. Az elegendő vízivással azonban lehetővé tesszük, hogy képesek legyünk megkülönböztetni a szomjúságérzetet és az éhségérzetet.