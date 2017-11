62 évesen újra apa lesz Mr. Bean

Az angol komikus két éve vált el. Már jön is a baba. Forrás: Northfoto

A harminchárom éves kismama repes az örömtől, ahogyan a hírek szerint hatvankét éves párja is - írja a Borsonline. Úgy fest, a korkülönbség nem akadály. A kérdés már csak az, hogy Mr. Bean két felnőtt gyermeke mit szól a kistesóhoz. A huszonegy éves Lilyt ugyanis már a válás is annyira megviselte, hogy megtagadta apját, még a nevét is megváltoztatta. Anyja leánykori családnevét használja.