612 ezer forintra büntették a turistát, mert a forró kocsiban hagyta a kutyáit

Szlovéniában 1905 euró (612 ezer forint) büntetést szabtak ki egy svájci nőre, aki a forró kocsiban hagyta kutyáit Lucija tengerparti üdülővároska egyik parkolójában - írta a helyi sajtó pénteken.



A 46 éves nő egy kutyát magával vitt a helyi kávézóba, kettőt viszont a forró kocsiban hagyott. Miután a dolgozók és a többi vendég is figyelmeztette a nőt a hőségre, és kérték, engedje ki a kutyákat, az kiabálni és fenyegetőzni kezdett.



A kávézó egyik alkalmazottja kihívta a rendőrséget, de a nő a rendőrökkel sem volt hajlandó együttműködni, és mindvégig sértegette őket. A rendőrök ezért kénytelenek voltak kényszerítő eszközöket alkalmazni.



A rendőrség közleménye szerint a kutyáknak nem esett baja, mert mindössze fél órát töltöttek a forró autóban, és az egyik ablak is résnyire nyitva volt.



A nőt a közrend és köznyugalom megzavarása miatt állították elő, valamint értesítették az állategészségügyi hivatalt is az állatvédelmi törvény megsértése miatt. A bíróság gyors eljárásban 1905 euróra pénzbírság megfizetésére kötelezte a turistát.



