5 titok Ennio Morriconéról

Egy életen keresztül hűséges Olaszországhoz és a feleségéhez, csodagyerek volt és imádja a sakkot. Ki ő? Ennio Morricone. Október 18-án Budapestre látogat a világ talán legnagyobb hatású filmzene szerzője, a Maestro a 60 Years of Music World Tour turné keretében hozza el hihetetlen pályafutása legismertebb zenéit. Bár a több mint 550 filmzenét és 100 klasszikus művet komponáló Morricone műveit mindenki ismeri, az életéről talán keveset tudunk. Íme, néhány érdekes információ a mesterről.



1. Morricone a magyarokat zenei képzettségük mellett sakktudásuk miatt is kedveli. A zeneszerző szenvedélyes játékos, egyszer Polgár Judit ellen is vállalt egy partit - igaz, el is veszítette. A Maestro amellett, hogy járt már Budapesten, háromszor dolgozott eddig magyar rendezővel. Koltai Lajos a Maléna, az Óceánjáró zongorista legendája és a Sorstalanság című filmekben is kérte a segítségét.



2. Gyermekkorában igazi csodagyerekként tartották számon, aki már ekkor fellépett zenész édesapja helyett. Morricone az iskola mellett kezdte a komponálást, ám ezt tanárai nem nézték jó szemmel, így megpróbálta titokban tartani munkásságát. A zajos siker miatt azonban gyorsan lebukott.



3. Hollywood elitje szinte könyörgött, hogy Morricone a városba költözzön. Egy teljes villát bocsátottak volna az olasz mester rendelkezésére, ő azonban nem volt hajlandó elköltözni Rómából. Angolul sem szereti kifejezni magát, az Oscar-díjat olaszul köszönte meg a színpadon.



4. Morricone nemcsak szeretett szülővárosához hűséges: feleségével, Mariával 1956-ban házasodtak össze. Négy gyermekük született, közülük kettő foglalkozik filmkészítéssel. Amikor megkapta az Oscar-díjat, Morricone elsőként a feleségéhez fordult, megköszönte neki páratlan türelmét.



5. Munkabírása legendás: 1968-ban a klasszikus Volt egyszer egy vadnyugat mellett még másik 25 filmet mutattak be Morricone zenéjével. Magyarországra is egy teljesen egyedi koncerttel készül, mert soha nem adja le ugyanazt a programot. Fél, hogy akkor megunná az egészet.