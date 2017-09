5 tipp a gondtalan főzéshez

Górcső alá vettük, hogy mi az az öt nélkülözhetetlen hozzávaló, aminek segítségével élmény lehet a különböző ételek elkészítése.A tökéletes háttérzene megalapozza a sütés-főzés hangulatát! Ne mulaszd el összeállítani a számodra leginkább kedvcsináló konyhai playlist-et, amit egy gombnyomással elindítasz, és amíg ritmusra perdülsz-fordulsz a kötényedben, már kész is a vacsora! Sokaknak a kedvenc sorozat vagy film jelenti a kikapcsolódást a konyhában, ilyenkor azonban nem árt résen lenni, nehogy az izgalmas jelenetek közben odaégjen az ételünk!Banálisnak hangzik, de a közös főzés az emberi kapcsolatainknak, vagy akár a párkapcsolatunknak is jót tehet. Bizonyítottan segíti a kooperációt és kommunikációt, az asztalnál pedig jellemzően félretesszük az esetleges vitákat is.

Csak a nagymama receptjeiben bízol? Kedvenced az olasz konyha? Itt az ideje belecsempészni egy új fűszert vagy alapanyagot a megszokott ételeidbe, vagy más nemzetek gasztronómiájával kísérletezni. Lehet, hogy elsőre nem lesz tökéletes a végeredmény, de a kísérletezés mindig izgalommal teli várakozással párosul.Ma már számtalan különböző funkcióval ellátott konyhai eszközt dobnak piacra – legyen szó banánvágóról, almamagozóról, spagetti mérőről, vagy tojásfeltörő szerkezetről. Többnyire felesleges felhalmozni ezeket, azonban mindenkinek van egy mumusa. Legyen ez a könnyfakasztó hagymaszeletelés, vagy a véget nem érő hámozás, amit érdemes megkönnyíteni. Válaszd ki a számodra leggyötrelmesebb folyamatot, és szerezd be hozzá a megfelelő konyhai eszközt! Garantáltan minden alkalommal hálát adsz majd az eszköz jelenlétének a konyhádban.A sok móka, a finom illatok, ízek mellett sajnos el kell fogadnunk azt a tényt, hogy a főzés szerves részét képezi a mosogatás is. Manapság már a legtöbb háztartásban található mosogatógép, ami igazán nagy terhet vehet le a vállunkról. Ahhoz azonban, hogy a tökéletes végeredményt érjük el, alaposan meg kell választanunk, hogy „mivel etetjük a gépet". A Somat Lemon & Lime mosogatógép tabletta például maradéktalanul eltünteti edényeinkről akár a legmakacsabb szennyeződéseket is, és még csak az előáztatással sem kell bajlódnunk, hiszen a tabletta ezt is megoldja számunkra.Ne vegyük tehát túl merevre a figurát, hiszen ezeknek az apróságoknak a betartásával a főzés könnyed szórakozássá is válhat.