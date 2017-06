5 kiegészítő, amivel a strandon is stílusos lehet!

Újra beköszöntött a nyári forróság, ami szinte minden porcikánkat a vízpartokra csábítja. Éppen ezért itt az ideje, hogy beszerezzük bikininket és indulhat is a strandszezon! Az aktuális fürdőruha kiválasztása mellett azonban érdemes odafigyelni a kiegészítőkre is. Íme néhány tipp, amivel könnyedén stílusosabbá tehetjük a vízparti megjelenésünket.



Napszemüveg



A napszemüveg régóta örvend töretlen népszerűségnek a kiegészítők világában. Könnyedén feldobhatjuk vele a legegyszerűbb öltözetet is, hiszen a klasszikus formáktól az extravagánsabb darabokig mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet. Nyáron azonban nem csak divatos kiegészítőként funkcionál, viselete különösen ajánlott ezekben a hónapokban, hiszen védelmet biztosít szemünk számára a legerősebb napsugarak ellen is.



Kalap



Akárcsak a napszemüveg, a kalap is több funkciós kiegészítőként lehet jelen a nyári ruhatárunkban. Védelmet nyújt számunkra a forró nyári napokon, emellett pedig remekül kiegészítheti bikinis megjelenésünket is. A strandon szinte kötelező alapkellék, így azok is bátran szerezzenek be magunkat egy-két darabot a nyári hónapokra, akiknek a mindennapi viseletben nem kap hangsúlyos szerepet ez a remek kiegészítő.



Flip-flop



A vízparti lábbelik koronázatlan királya egyértelműen a flip-flop papucs. Éppen ezért a trendi bikinink mellé kiváló választás lehet egy pár divatos flip-flop.



Strandkendő



A nyári forróságban nincs is annál jobb, mint amikor végre bikinire vetkőzhetünk. Bár a strandon nem is szükséges mást viselnünk, egy-egy divatos strandkendővel azért kiegészíthetjük a fürdőruhánkat, arra az esetre, ha éppen nem a vízben hűsölünk. Amellett, hogy könnyen és gyorsan magunkra kaphatjuk, egyszerűen variálhatjuk és kiválóan feldobhatjuk vele megjelenésünket.



Lemosható tetoválás



A lemosható arany vagy ezüst színű tetoválások stílusos, divatos és rendkívül mutatós testékszereink lehetnek a nyáron. Strandokon, vízpartokon, fesztiválokon, de akár nyáresti bulikon is remekül kiegészíthetik öltözetünket. Mindemellett kiváló alternatívaként szolgálnak azok számára, akik félnek ékszereikkel a vízbe menni, de azoknak is, akik nem szeretnének örök életre szóló tetoválásokat.