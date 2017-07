5 hasznos tipp, ha gyermeke táborozni megy

A kicsik felkészítése, a csomagolás viszont okozhat némi fejfájást a szülőknek, pedig csupán néhány apróságra kell odafigyelnünk, hogy a táborozás valóban pozitív élmény legyen. A K&H gyógyvarázs program a kisgyermekek testi és lelki egészségének elkötelezett támogatójaként összegyűjtötte az öt leghasznosabb tippet, amik segítik a szülőket a felkészülésben.



1. Játsszunk táborosat!



Ha gyermekünk korábban nem volt távol, előfordulhat, hogy szorongani kezd az idegen környezettől. Készítsük fel őt játékkal, imitáljuk a táborozást! Szervezzünk pizsamapartit a barátokkal, vagy akár sátrat is állíthatunk a kertben, hogy átadjuk neki a különleges tábori hangulatot. Hangsúlyozzuk a pozitívumait, meséljünk neki akár saját tapasztalatainkról is, motiváljuk azzal, hogy új barátok és maradandó élmények várják.



2. Ösztönözzük magabiztosságra és önállóságra a gyereket!



Beszéljük át gyermekünkkel a legfontosabb tudnivalókat, adjunk át neki minden információt arról, hogy mire számíthat: hová mennek pontosan, hányan lesznek, mit fognak csinálni. A bőröndbe mindenképpen együtt pakoljunk be vele, hiszen, ha tisztában van azzal, hogy mit és hol talál, az magabiztosságra és önállóságra ösztönzi. Fektessük le a tábori szabályokat, az elfogadható viselkedés alapjait, és tudatosítsuk benne, hogy a táborvezetőkhöz akármikor fordulhat.



3. Milyen ruhadarabokat?



Ugyan a táborszervezők általában pontosan meghatározzák, milyen ruhadarabokat kell csomagolnunk gyermekünknek, nem árt, ha szülőként mi is átgondoljuk, mire lehet még szükség. Szerezzünk pontos információkat a helyszínről, és kérjünk részletes leírást a napirendről, mert ezek segítenek bennünket a csomagolásban. Kényelmes ruhadarabokat pakoljunk, de arra vigyázzunk, hogy gyermekünk táskája ne legyen túl nehéz. Készüljünk a hűvösebb időre még akkor is, ha zavartalan napsütést jósolnak a szakemberek. Ne felejtsünk el bepakolni egy kisebb hátizsákot a kirándulásokhoz vagy strandolásokhoz. Válasszunk olyat, amelybe belefér egy szendvics, egy fél literes üdítő, egy pulóver és egy törölköző.



4. Milyen egészségügyi csomagot?



Csökkenthetjük gyermekünk rossz közérzetének vagy megbetegedésének kockázatát, ha alapvető higiéniás eszközöket is pakolunk a bőröndbe. Egészségügyi csomagunkban mindenképpen legyen nedves törlőkendő, kézfertőtlenítő, egészségügyi papír, papír zsebkendő, sebtapasz, kullancs- és szúnyogirtó. Magas faktorszámú naptejet még akkor is tegyünk el, ha nem vízparti táborba megy a gyermekünk, hiszen a magas UVB sugárzás gyorsan leégéshez vezethet egy kirándulás alatt.



5. Figyeljünk a kommunikációra!



Rajtunk is múlik, hogy gyermekünk ne érezzen honvágyat a tábor ideje alatt. Figyeljünk arra, hogy semmiképp se mondjunk olyanokat, hogy "Mihez kezdek én nélküled?", mert ez bűntudatot ébreszthet a kicsiben. A tábor ideje alatt tartsuk gyermekünkkel a kapcsolatot, de adjuk meg neki a kellő szabadságot! Ne hívjuk túl sokszor, mert azt fogja érezni, hogy aggódunk, és ez negatív érzéseket fog kelteni benne. A honvágy leküzdésében különösen sokat segíthet, ha elviszi magával a kedvenc plüssállatát, ezért ezt se felejtsük ki a bőröndből.