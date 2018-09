5 dolog, amit nem tudtál a Hős6os: Baymax visszatér című sorozatról

1. A TÖRTÉNET OTT FOLYTATÓDIK, AHOL A FILM VÉGET ÉRTA Hős6os sorozat hat szuperhős történetét mutatja be a fiktív, San Fransokyoban. Emlékeztek még a Disney szuper filmjére ugyanezzel a címmel? Valójában a sorozat ott kezdődik, ahol ez a film véget ért.– A film utolsó képkockája az, hogy hőseink a kamerába ugranak. Úgy éreztük, hogy ezzel el is tudnánk kezdeni a sorozatot, visszahozhatnánk azokat a karaktereket, akiket a nézők ismernek és szeretnek. Ugyanakkor a mi feladatunk az, hogy újjáépítsük Baymaxet és a szuperhőscsapatot, akiknek minden kétséget kizáróan el kell hinniük magukról, hogy az ő sorsuk a szuperhős lét – elevenítette fel a producer Mark McCorkle.2. VAN NÉHÁNY ÚJ, BALJÓS FŐGONOSZA Disney izgalmas, animációs sorozatai nem lennének teljesek a rengeteg új, fura karakter nélkül.– Számtalan új főgonoszunk van a Hős6os első évadában. Néhányan közülük elég komolyak és ijesztőek, míg mások őrültebbek – mondta Mark McCorkle.3. AZ EGYIK FŐGONOSZ NEVE TITKOT REJTAz első évad egyik gonosz főellensége Obake neve titkot rejt. "Obake" japánul annyit jelent: szellem.– Nagyon mulatságos volt, amikor létrehoztuk ezeket az őrült gonoszokat. Mint ahogy az is, ahogy megteremtettük az eredet-sztorijukat, amiket hamarosan ti is láthattok – mondta Mark McCorkle.4. RENGETEG ÚJ HELYSZÍNEN TŰNNEK FEL HŐSEINKA producer, Bob Schooley elárulta: San Fransokyo egy kitalált hely, ahol animált hőseink kalandoznak, de azt tudtátok, hogy a város neve Tokyo és San Francisco neveiből áll össze? Ha megnézitek San Fransokyot, egy nagyon király és érdekes várost láttok. Többet szerettünk volna megmutatni belőle, felfedezni olyan környékeket is, amiket a nézők még nem láthattak.5. AZ ANIMÁCIÓT A VILÁG MŰVÉSZEI INSPIRÁLTÁKMiközben a sorozatot nézitek, próbáljátok kiszúrni, hogy milyen művek inspirálták az alkotókat.– Nagy hatással volt ránk a Disney 101 Kiskutya érája, valamint a modern japán animék. – rántja le a leplet a producer Nick Filippi.A sorozat kézzel rajzolt, ezért úgy néz ki, mint a Disney 60-as, 70-es évekbeli világa, de inspirációul szolgált még jó pár XX. századi japán rajz is.