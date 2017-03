5 dolog, amire érdemes figyelniük az utazni készülőknek

Az utas jogai utazási csomag vásárlása esetén

Fontos tisztában lenni azzal, hogy probléma esetén milyen jogokra támaszkodhatunk az utazási irodával szemben:

1. A csomag összes szolgáltatásáért az utazási iroda felel

2. A csomag akadályoztatás esetén tetszőlegesen átruházható

3. Az utazás ára legkésőbb az indulás előtt három héttel (20 nap) változtatható meg

4. Ha a csomagban az utazás megkezdéséig alapvető elem módosul (például az ár több mint 8 százalékkal magasabb lesz vagy alacsonyabb kategóriájú szállást biztosítanak), a szerződéstől elállhatunk 100 százalék visszatérítés mellett

5. Probléma esetén az irodának gyors segítséget kell tudni biztosítania, amennyiben azt egy előre megkapott segélyszámon keresztül jelezzük

6. Csőd esetén a befizetett összeg visszajár, emellett az utazásszervezőnek gondoskodnia kell a kint rekedt utasok hazajuttatásáról is

A KSH adatai szerint az utazni vágyók évente mintegy 4 millió vendégéjszakát vesznek igénybe utazási csomagok keretében a hazai piacon működő több mint 1300 utazásszervező- és közvetítő vállalkozáson keresztül. A szolgáltatók száma tehát igen nagy, szolgáltatásuk minősége is igen eltérő. Mivel általában nagy összegű, több százezres vagy milliós összegek befizetéséről döntünk, az utazási szerződés aláírása előtt annak alapos áttanulmányozása mellett az is fontos, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az adott irodát nyilvántartja és engedélyezte-e a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal.A mai napig léteznek olyan utazási irodák, amelyek olyan díjjal hirdetik az utazásaikat, amelyekből nem csupán a fakultatív programok díját hagyják ki, hanem olyan kötelezően fizetendő elemeket is, mint például a repülőtéri illeték, idegenforgalmi adó, stb. Ezek megfizetése persze elengedhetetlen az utas számára, így a végösszeg gyakran akár 30-40 százalékkal is magasabb lesz, amikor a befizetésre sor kerül. Ez a hirdetésekben a fogyasztó megtévesztésére alkalmas lehet, ezért az ügyfelek tisztességes tájékoztatása érdekében fontos előrelépés lenne, ha az irodák minél szélesebb köre tüntetné fel hirdetéseiben a teljes fizetendő költséget.„Az utazási szerződéseket szabályozó kormányrendelet immár elavult, a modern fogyasztói szokásoktól távol álló szabályokat tartalmaz – mutat rá Siklósi Máté, a CP Contact ügyvezető partnere. – Lehetőséget ad például az irodáknak arra, hogy 60 napon belüli elállás esetén már ne fizessék vissza az ügyfél számára a teljes befizetett díjösszeget, 35 nappal az utazás előtt pedig akár egy fillért sem kell visszatéríteniük. Eközben a szálláshely-közvetítő oldalak akár az elutazás előtt egy nappal is engedik a következmények nélküli visszamondást. Ezekkel szemben egy utazási szerződés keretein belül foglalt csomag tulajdonosa egyszerűbb utak (például szálláshely-foglalás) esetében indokolatlanul nagy hátrányba kerül."Ezzel szemben az utazási irodának még az elutazás előtt 20 nappal is jogában áll elállni az utazási szerződéstől, akár arra való hivatkozással is, hogy nem jött össze a kellő létszám az útra.Számos utazási iroda fizetteti meg utasaival az útlemondás vagy más néven sztornó biztosítást. Bár sok kockázatot lefed (baleset, betegség, betörés, rablás vagy munkanélküliség esetén is visszatéríti az utazás költségét), a sztornó biztosításra egyes esetekben hiába próbálunk támaszkodni.Baleset és betegség esetén saját magunkon kívül csak házastárs, egyenes ági rokon, esetleg házastárs testvére problémája esetén érvényesíthető ez a védelem (de például olyan munkatársé esetén nem, akinek távolléte miatt nem utazhatunk el)Ha a célországban terrorcselekmény történik, vagy politikai zavargások zajlanak, lemondás esetén szintén hiába várjuk a biztosító térítését. Emiatt is célszerű előre tájékozódni az adott ország közállapotai felől.Az ismert, illetve egy éven belül kezelt betegségekre szintén nem nyújt védelmet az útlemondási biztosítás. Számolni kell azzal is, hogy a betegség bizonyítása, annak lemondási okként való elfogadtatása nem mindig egyszerű, megfelelő orvosi igazolások nélkül ne is számítsunk térítésre.