5 + 1 tipp a profi Instagram-fotók készítéséhez

Van egy jó képed? Ezekkel a praktikákkal Te is könnyedén készíthetsz a hírességekéhez hasonló, látványos képeket, amelyekkel nem csak az ismerőseidet nyűgözheted le, de értékes ajándékokat is nyerhetsz. A Szóda Műhely „Városi pezsgés" Instagram-pályázatán GoPro kamerát nyerhet az a középiskolás, akinek fotója a legjobban adja át a városi pezsgés hangulatát.Az Instagram-nyereményjáték további részletei ezen a linken olvashatók.A képek mellett, a szervezők szeretnék még jobban megismerni a Z generáció Instagram-használatát, a Noizz.hu kérdőívének kitöltői között 6000 mAh powerbankokat sorsolnak ki. A kérdőív ezen a linken érhető el.

Aggodalomra semmi ok: pár apró trükk és beállítás megtanulásával mi is képesek lehetünk akár kedvenc sztárjainkhoz hasonló profi képeket készítésére. A Szóda Műhely középiskolásoknak szervezett #varosipezsges workshopján elhangzott öt tipp segítségével a mi fotóink is meghódítják az Instagram birodalmát!A nagy felbontású fényképek részletesek és élesek, ezért érdemes arra törekedni, hogy olyan telefonnal fényképezzünk, amelynek a kamerája képes jó minőségű fotót készíteni. Minél nagyobb a felbontás, annál szebb, élesebb és részletgazdagabb lesz az eredmény – és ezt a követőink is értékelik majd.A kompozíció sokkal harmonikusabb lesz, ha a rácsok segítségével egyenesítjük ki a kép horizontját, vagy a fotózni kívánt tárgyakat szimmetrikusan rendezzük el. A vonalaknak köszönhetően pedig a fókuszt is könnyen oda helyezhetjük, ahova szeretnénk – az igazán profi eredményhez érdemes középre rakni vagy oldalra tolni. Már a kép elkészítése előtt hasznos átgondolni, hogy milyen képarányban szeretnénk posztolni a képet: ha az 1:1-es megjelenést preferáljuk, a képet is annak megfelelően komponáljuk!Akkor sem érdemes a (digitális) zoom funkciót használni, ha szeretnénk felnagyítani a képet, vagy egy részletét kiemelni. Ez ugyanis jelentősen ront a fotó minőségén és élességén, a végeredmény pixeles, homályos lesz – így pedig még egy világsztár sem tűnik vonzónak. Inkább menjünk minél közelebb a fotó tárgyához, hogy nagyítás és zoom nélkül készüljön szép, éles fénykép.Senki sem szereti a hunyorgós képeket, ezért fontos, hogy a fókuszpont ne legyen árnyékban. Ha egy barátunkat fényképezzünk vagy éppen szelfit készítünk, a legjobb, ha a természetes vagy mesterséges fény enyhén oldalirányból jön. Ha ugyanis a kamera felől érkezik a fény, az alany nem tud rendesen a kamerába nézni, amikor pedig éppen mögötte van a fényforrás, akkor árnyékba kerül az arca a fényképen.Már ránézésre felismerjük az összes Instagram-effektet, hiszen a legtöbben csak végigpörgetik a filterek listáját, kiválasztanak egyet, és már töltik is fel a fotót. A szűrők előtt azonban érdemes állítani a fényerőn, az élességen, esetleg változtatni a színhőmérsékleten, és csak ezután választani egy filtert – így sokkal egyedibb lesz a képünk.Bár jól elszórakoztatják barátainkat vicces, egyedi hashtagjeink, de ha az a vágyunk, hogy minél több lájkot kapjanak képeink, ismeretlen profilokat is célszerű megcélozni. Ezt pedig legegyszerűbben gyakori hashtagek használatával érhetjük el, ami alá sok hasonló érdeklődésű felhasználó tölti fel a fotóit, így nagyobb eséllyel figyelik egymás tartalmait. Ha pedig megérkeztek a lájkok, viszonozzuk őket az ismeretlen profilján, így még láthatóbbak leszünk az ő követői előtt is.