5+1 hűsítő tipp nem csak whisky-imádóknak: így igyuk a whisky-t

nem is gondolnánk, milyen sokféle verzióban kerülhet poharunkba Skócia legnépszerűbb export terméke. Télen fel is melegedhetünk mellette, nyáron pedig ízlésünknek vagy az alkalomnak megfelelő frissítőt készíthetünk belőle. A scotch, avagy a skót whisky azoknak is tartogat meglepetéseket, akik egyébként nem rajonganak az aranyló ital karakteres ízéért.Az egyszerű elegancia hívei a whiskyn kívül nem tűrnek meg mást a poharukban. Kóstoláshoz, az ízekkel való ismerkedéshez kiváló választás, az illatanyagok ideális koncentrációjához pedig válasszunk hozzá tulipános poharat.A jeget illetően megoszlanak a vélemények – a szakértők határozottan tiltakoznak a scotch hígítása ellen –, de ha a nyári melegben nem tudnánk ellenállni a hűs kockák érintésének, ne fogjuk vissza magunkat! Paradox módon minél többet teszünk a pohárba, annál több esélyünk van elkerülni a vizezés jelenségét: a nagyobb mennyiség ugyanis lassabban olvad el.A jeget szentségtörésként üldözők általában néhány csepp tiszta ásványvízre esküsznek. A minimális mennyiség ugyanis még nem hígítja, hanem ellenkezőleg: valósággal kinyitja az italt, segít felfedni az ízeket. Ha igazi ínyenc módjára szeretnénk fogyasztani, mindenképpen próbáljuk ki ezt a verziót!A nyárias longdrinkek felé haladunk ezzel a népszerű kombinációval. Szabadtéri szórakozóhelyen, vagy a medence partján is ideális választás a 4 cl whisky és 1 dl tonik házasságából születő friss ital. Még intenzívebb ízélményért néhány cseppnyi bozdaszörpöt is hozzáadhatunk.Felejtsük el az igazságtalan sztereotípiákat, az alkohol kólával ugyanis nem csak a mértéktelenül habzsoló kamaszévek sajátja! Szerencsére reneszánszukat élik a kólás longdrinkek, így végre harminc fölött is szégyenkezés nélkül kortyolhatjuk fiatalságunk kedvenc italát.A végtelen variációban elkészíthető koktélok azok tetszését is elnyerhetik, akik általában nem a skót nedűért nyúlnak, ha nyári frissítőre vágynak. Skócia kedvenc márkája, a The Famous Grouse gyümölcsös ízeit például kiválóan kiegészíti egy passiógyümölcs levével, vaníliasziruppal és limelével elkészített koktél. Kísérletezzünk bátran narancsos és gyömbéres változatokkal is, a kerti parti közönsége garantáltan hálás lesz érte!