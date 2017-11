50 plasztikai műtét után inkább hasonlít A halott menyasszonyra, mint a bálványára

Sahar Tabar ötven plasztikai műtéten esett át és 40 kilót dobott le magáról, hogy úgy nézzen ki, mint Angelina Jolie - írja a Mirror Egyesek szerint inkább hasonlít Tim Burton filmjéből Emilyre, a halott menyasszonyra.A tini az Instagramon tette közzé a változásáról készült felvételeket. A lány azt állítja, bármit megtesz azért, hogy úgy nézzen ki, mint az általa csodát Angelina Jolie.A Mirror felveti azt is, hogy a látványt befolyásolhatja a különleges smink vagy trükkfelvétel is, mindenesetre ők is kételkednek abban, hogy egy magára valamit is adó plasztikai sebész egy ilyen