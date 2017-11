50 milliót ad az EMMI a Fonó felújításának előkészítésre

Kép forrása: funiq.hu

A kormány 50 millió forintot biztosít a Fonó Budai Zeneház felújításának előkészítésére, a népi kultúrát támogató Csoóri Sándor Programban 2,5 milliárd forintot osztanak szét mintegy 1400 szervezet között - jelentette be a kultúráért felelős államtitkár hétfőn Budapesten.

A világ legjobb világzenei kiadói közé is tartozó Fonó főhajtást érdemel. Tevékenységét erősíti, hogy az UNESCO a táncházmozgalmat és a Kodály-módszert is felvette a védett szellemi kulturális örökségi listára. A Fonó épülete felújításra szorul - indokolta Hoppál Péter a kormánydöntést, amely a kivitelezéshez szükséges tervek elkészítésére 50 millió forintot ad.Az államtitkár beszámolt arról, hogy 1376 jogi személyiséggel rendelkező szervezet, zömében néptánc- és népzenei együttesek, népdalkörök kapnak támogatást a most induló Csoóri Sándor Program keretében. Az idei támogatás összértéke 2,5 milliárd forint, jövőre már 5 milliárd lesz elérhető nyílt pályázaton.