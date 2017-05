4 tanács, amivel rendbe teheted szerelmi életed

Viszont, ha felismerjük, hogy ezek a szokások nem hozzák meg a kívánt eredményt, és több randi után sem találjuk meg a számunkra legmegfelelőbb partnert, vagy több hónap után sem működik a kémia, akkor el kellene gondolkodnunk azon, hogyan tudunk magunk számára egy harmonikus kapcsolatot kialakítani. De mit tegyünk? A VagyokNeked.hu társkereső oldal szakértői összeállítottak egy négy pontból álló listát, amivel bárki szerelmi élete rendbe tehető. Nézzük!



1. Fogalmazzuk meg magunknak, hogy mit szeretnénk!



Ne lépj be egy új kapcsolatba – még az első randira se menj el anélkül –, hogy átgondolnád, milyen partnert szeretnél magad mellé, milyen tulajdonságai legyenek, és mit szeretnél igazán a következő kapcsolatodtól. Ha gondolod, akár egy listát is készíthetsz mindezekről, de ezt azért ne vésd kőbe és tudj később kompromisszumot is kötni! Ha már kapcsolatban vagy, akkor készíts mérleget: vajon megfelel az elvárásaid nagy részének az illető? Ha csak egy-két kisebb hibája van, az még nem jelent gondot, de az alapértékeitek jó, ha közel állnak egymáshoz.



2. Legyünk pozitívak!



Ahhoz, hogy mások pozitív énjét megismerd, először neked kell pozitívnak lenned! Nagyon fontos már az első néhány találkozás során is, hogy legfőképp pozitív kifejezéseket használj, amikor mesélsz valamiről. Képzeld el fordítva: Te is menekülnél az olyan emberek elől, akik folyamatosan a negatív dolgokat látják mindenben. Ha valamiről nem tudsz jót mondani (pl. munkahely, család), legyél inkább tárgyilagos és tudd le gyorsan a témát. Utána pedig válts át valami olyanra, amiről tudsz mosolyogva is mesélni. Amíg ez nem megy, ne is próbálkozz!



3. Keressük meg a legértékelhetőbb tulajdonságát!



Mindannyiunknak van egy elképzelése az ideális társról, de attól még, hogy valaki nem tökéletesen passzol az elképzeléseinkbe, még lehet boldog kapcsolat belőle. Még ha konkrét elképzelésed is van arról, hogy milyen partnert szeretnél, ne mondj le róla azonnal, ha úgy látod, hogy benne nincsenek meg azok a tulajdonságok, amelyeket te épp keresel. Ez nem jelenti azt, hogy nem értékelheted őt a többi jó tulajdonságai miatt.



4. Törekedjünk arra, hogy olyan párt válasszunk, aki hasonló hozzánk!



A VagyokNeked.hu társkereső oldal szakértői szerint az egymáshoz legjobban hasonlító emberek között könnyebben tud kialakulni a kémia és hosszabb, boldogabb kapcsolatot tudnak kialakítani egymással. A „tűz és a víz" típusú emberek a legritkább esetben fognak harmonikus kapcsolatban élni, még ha izgalmasabbnak is tűnik ez a felállás.



Hat olyan terület van, ahol megfigyelheted, mennyire vagytok hasonlóak egymáshoz, ezek pedig:



· alapelvek és értékek,

· mit jelent nektek a család,

· a munkához és a pénzhez való viszonyotok,

· hogyan kommunikáltok és hogyan kezelitek a konfliktusokat,

· a szexualitás,

· az életmód és a szabadidő.



Tehát ha hasonló az érdeklődési körötök, ha hasonló elveket vallotok, sokkal könnyebben tudtok együttműködni a hétköznapokban, mintha energiátok nagy részét arra pazarolnátok, hogy alkalmazkodjatok a másikhoz. Ami elkerülhetetlen ugyan, de nem minden áron.