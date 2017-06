4 napon át ismét zenével telik meg a Várkert

Ötven zenekar és előadó lép fel, lesz interaktív hangszerkiállítás, két szakmai konferenciát pedig az A38 hajón tartanak.mások mellett az Ivan Ú The Parazol , a Bohemian Betyars , a Mary Popkids Antonia Vai , a USEME Marge , a Mongooz Ú The Magnet Iamyank , a Belau Az interaktív kiállítást korábban hét magyar városban több mint húszezren, főként gyerekek és fiatalok látogatták meg.A CSTP magyar könnyűzenei örökség megőrzését támogató alprogramjának rendezvénye az a tudományos konferencia, amelyet ma rendeznek az A38-on. A konferencia a könnyűzene és film egymásra hatását vizsgálja a Kádár-korszakban. Az előadások között lesz politika- és intézménytörténeti megközelítés, filmelemzés, filmzenetörténet, társadalomtörténet, szó esik a nyolcvanas évek undergroundjáról vagy emblematikus szórakozóhelyeiről. Az előadók között találjuk Benke Attila filmtörténészt, kritikust, Csatári Bence történészt, Ignácz Ádám zenetörténészt, Jávorszky Béla Szilárd zenei szakírót, zeneszociológust, Tóth Eszter Zsófia történészt, társadalomkutatót.A szervezők azt igyekeznek bemutatni, hogy a Cseh Tamás Program intenzív segítséget nyújt a magyar produkciók külföldi érvényesüléséhez, és a magyar klubok bekapcsolódásához a nemzetközi koncertéletbe. A rendezvényen az európai klub- és koncertélet fontos szakemberei mutatják be a nemzetközi zeneipar működését.