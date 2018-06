4 kilónyi implantátumtól boldog a viaszarcú berlini Barbie

Paris Herms 27 éves, és Berlin Barbie-jának hívja magát. A hölgy rengeteg műtéten esett át, hogy elérje a számára megfelelő kinézetet. Már negyvenezer fontot (15 millió Ft) költött a beavatkozásokra. A legutóbbi alkalommal például a melleit nagyobbíttatta meg, amelyek most egyenként két kilót nyomnak - írja a Bors."Régóta vágytam már két kilós mellekre. Amikor felébredtem az altatásból, kimondhatatlanul boldog voltam. Boldog és elégedett voltam, mert végre elértem, amit akartam" - idézte a The Sun az Instagram-sztárt, aki szerint a nagy mellek a nőiesség bizonyítékai.Paris elmondása szerint nem volt mindig csinos, és azt sem tagadja, hogy sokak szerint most sem az."Nem voltam valami csinos, sokat bántottak is a külsőm miatt. Mindig szerettem volna úgy kinézni, mint egy baba, mert szerettem volna hibátlan lenni" - mondta Paris. "Az emberek véleménye a külsőmről vegyes. Sokan szépnek találják a megjelenésem, mások nem, de ez érthető, mert mindenkinek más a szépségideálja."Ha még több fotót szeretne látni, kattintson[*bors]