45 év után került elő Mick Jagger és Carly Simon elveszettnek hitt duettje

Egy órát ültünk együtt a zongoránál"

Több mint negyvenöt évvel megszületése után előkerült Mick Jagger és Carly Simon elveszettnek hitt duettje. A Fragile című dalt a két sztár 1972-ben rögzítette és most egy Rolling Stones-gyűjtő talált rá.A lassú balladát a Rolling Stones frontembere és az amerikai énekesnő-dalszerző egy zongoránál ülve adta elő. A duett létezéséről Carly Simon két évvel ezelőtt a Rolling Stone magazinnak adott interjúban beszélt, megemlítve, hogy a dal elveszett.- idézte fel a 2016-ban publikált cikkben az énekesnő.A két sztár 1972-ben akkor dolgozott együtt, amikor a feltételezések szerint Jagger háttérvokalistaként működött közre Carly Simon You're So Vain című slágerének felvételén.A felvételre a Rolling Stones rajongója és gyűjtője, Matt Lee a közelmúltban talált rá egy magnószalagon. Miután készített egy digitális másolatot, azt a magazinon keresztül eljuttatta Carly Simonnak.A Jagger-Simon duett azért nem volt teljesen ismeretlen a mindentudó Rolling Stones-hívők körében. A dal egy rövid részlete hallható a zenekar 1972-es turnéjáról készült, nyilvánosan soha be nem mutatott dokumentumfilmben.