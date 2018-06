42 évvel ezelőtt láthattuk először Kántort a tévében

A nyári szünet beköszöntével sok szülő veszi elő gyermekkorának meghatározó sorozatait, hogy saját gyermekével is megossza az élményt. Így kerül elő ebben az időszakban gyakran a Tüskevár, ami minden kalandvágyó gyerek álomvakációját mutatja be, vagy a Kántor című sorozat, ami izgalmas krimit kínál vér és erőszak nélkül.A mindössze öt részből álló tévéfilmsorozat hozta meg Madaras Józsefnek a kiugró népszerűséget. A korszak egyik legtöbbet foglalkoztatott színésze kiválóan formálta meg Csupati őrmester figuráját.Később aztán szomorú fordulatot vett a színész élete: elesett, beverte a fejét és csaknem egy évig feküdt kómában. Sokan már lemondtak róla, ám ő újra tanult járni, beszélni. Persze már nem lehetett a régi, de küzdött, hogy visszatérhessen - idézte fel az Újságmúzeum Minden idők legeredményesebb magyar nyomozókutyája, Kántor vezetőjével, Tóth Tiborral 1953 és 1964 között dolgozott együtt Vas megyében. A páros ez idő alatt 536 esetből 279-et bűnügyet oldott meg sikeresen.A nyomozókutya szolgálati baleset következtében vesztette életét.1964-ben éppen egy bűnözőt üldözött a Fertő tónál, amikor a határnál rálépett egy aknára. El kellett altatni (a kitömött teste ma is látható a Rendőrmúzeumban). Vezetője 100 szál vörös rózsával búcsúzott tőle.Tóth Tibor, azaz Csupati bácsi életének 82. évében halt meg Szombathelyen.