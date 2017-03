3 alkalommal is megtöltötték az Erkel Színházat a rapperek - Galéria

Az elmúlt öt év legszebb pillanataival és több vadonatúj feldolgozással tisztelgett a Red Bull Pilvaker március 15-én irodalmi és történelmi nagyjaink előtt.A jubileumi évfordulóhoz méltóan korunk szóforradalmárai minden eddiginél látványosabb produkcióval és színesebb szereplőgárdával jelentkeztek: a jól ismert zenészekhez, rapperekhez és színészekhez Trokán Nóra és Anger Zsolt csatlakozott. Idén a dupla teltházas előadás mellett a Pilvaker március 14-ei főpróbája is nyilvános volt.Ha március 15., akkor Red Bull Pilvaker - Hazánk legnépszerűbb előadói évről évre irodalmi nagyjaink remekműveivel tisztelegnek az 1848-49-es forradalom márciusi ifjai előtt.Az idei jubileumi Red Bull Pilvaker minden eddiginél több érdeklődőt vonzott az Erkel Színházba, hiszen a dupla teltház mellett a március 14-ei főpróbát is megnyitották a nagyközönség előtt.

A jubileumi évforduló mellett a Red Bull Pilvaker idén Arany János születésének 200. évfordulója előtt is tisztelgett, így a programba három Arany vers is bekerült, a Járai Márk (Halott Pénz) lírai előadásában megszólaló Letészem a lantot, A legszebb virág Kautzky Armand tolmácsolásában és a Pilvaker fináléját adó Egy életünk, egy halálunk. Marsalkó Dávid , aki immáron harmadik éve vesz részt a Szavak Forradalmában, így foglalta össze az előadást:

A Pilvaker minden évben kiránt minket kicsit a koncert-turné körforgásból, hiszen annak ellenére, hogy ez egy zenei előadás, a színházi környezet, a rendezői instrukciók egészen más hozzáállást követelnek meg a résztvevőktől. Jó volt látni, hogy idén is mennyire izgatottan várta mindenki, hogy együtt felmenjünk a színpadra, és hogy annyi próba, annyi munka után milyen szépen összeállt az egész produkció

– kezdte a Halott Pénz frontembere.„Számomra a legjobb pillanat idén az Egy gondolat bánt engemet előadása volt, amelyben Lábas Vikivel vagyunk. Van ebben a számban egy kis varázslat, ami szerintem nagyon jól működik a színpadon".Marsalkó Dávid mellett a fellépők listáját Bom, Deego, Diaz, Dipa, Fluor Tomi, Fura Csé, Járai Márk, Kollányi Zsuzsi, Lábas Viki, Meszes Balázs, Papp Szabi, a Random Trip, Singh Viki, Sub Bass Monster, Szivák Zsolt és Wolfie erősítette.A házigazda szerepét most is Buda Márton töltötte be.Kautzky Armand idén ötödik alkalommal szavalt a rendezvényen, színművész kollégái közül második alkalommal lépett színpadra Szabó Kimmel Tamás és Hámori Gabriella, Trokán Nórát és Anger Zsoltot pedig idén láthatta először a közönség.