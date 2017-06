3+1 tipp az okos szünidei időbeosztáshoz

Hosszú-e a nyári szünidő?



Bármennyire is hosszúnak tűnik a nyári szünidő, a hazai iskolai vakáció hossza még így is csak 11. helyezett Európában.



Bulgáriában 11-15 hétig tart a nyári szünet, Olaszországban 12-14 hétig, Lettországban és Törökországban 13 hét a vakáció hossza. Magyarországon kívül Horvátországban és Szerbiában is 11 hét a nyári szünidő.



A legrövidebb nyári szünet hat hétig tart, Angliában, Dániában, Hollandiában, Liechtensteinben, Németországban, Skóciában és Walesben ennyi ideig tart a vakáció.

A nyári vakáció a gyerekek nagy kedvence, sok szülő számára azonban nehezen megoldható, ki vigyázzon az iskolából kiszabadult gyerkőcökre. A legtöbben nagyszülői segítséggel és táborokkal oldják meg a nyarat, de még ezek mellett is sokat segíthet, ha már a szünidő elején átgondoljuk a teendőket. Az alábbiakban a hévízi NaturMed Hotel Carbona gyermekanimátora, Sebestyén Orsolya segít néhány jól bevált tippel a nyári szünet okos megtervezéséhez.A tapasztalatok szerint jól bevált módszer, ha nyári menetrendet készítünk. Így a gyerek is tudja majd, mikor mi következik, hova illeszkedjenek a kötelességek (például kötelező olvasmányok), mire érdemes várni. A naptárkészítés nekünk is jó alkalom arra, hogy átgondoljuk, a nyár melyik részét kell még „megoldani". Még jobb, ha színes-rajzos naptár készül, amit kitehetünk a lakás központi részére (például a hűtőszekrényre), így mindig szem előtt van és rápillanthatunk, mikor milyen programra készüljünk.Fontos, hogy tudjuk: nem egyedül küzdünk a nyári szünetben azzal, hogy meg kell oldani a gyerekfelügyeletet. Ezért beszéljünk a többi szülővel és a barátokkal. Azokkal, akik nyitottak rá, tervezzünk közös eseményeket. Időbeosztástól függően egyeztethetjük, hogy melyik napokon ki „tud beugrani", és ezzel segíthetjük egymást. Ezt érdemes még a szünet kezdetén tisztázni, hiszen ilyenkor még mindenkinél lehetnek kitöltetlen lyukak a programban, és könnyebb az összehangolás is.A legtöbb iskolában a nyári szünidőre is kapnak feladatokat a gyerekek. Különösen a nagyobbaknál jellemző például, hogy olvasónaplót kell készíteni. Annak érdekében, hogy ne augusztus végén legyen kapkodás, ezeket a „kötelességeket" is érdemes beosztani és előre meghatározni, mikor melyik feladat készüljön el. Ha okosan elosztjuk az egész vakációra a feladatokat, könnyebben megoldhatóak, mintha egy nagy falatként kellene rajtuk túlesni.Év közben sokszor kevés időnk jut egymásra: a munka, iskolai teendők és különórák miatt manapság rohanás a családok élete a hétköznapokon. A NaturMed Hotel Carbona gyermekanimátora szerint ezért egyre többen szeretnék a családi nyaralást a pihenés mellett tartalmas közös időtöltésre is kihasználni. Érdemes a családi vakációt úgy tervezni, hogy izgalmas közös kalandokat nyújtson, miközben mindenki megtalálhatja a számára legvonzóbb programot is. Egy közös szülők-gyerekek teniszmeccs, vagy anya-lánya beauty program például nemcsak a feltöltődésre alkalmas, hanem segít összehozni a családot, és hosszú időre szóló élményekkel gazdagít.