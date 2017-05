3+1 helyzet, amikor nyomozóvá válunk

Titkos szeretők

Kivel ne esett volna meg, hogy az egyik legjobb barátja kedvesét látja - másvalakivel sétálgatni, szemmel láthatóan nagy egyetértésben. Az ilyen gyanús helyzetekben logikusabbnak tűnik egy privát nyomozásba kezdeni, ahelyett, hogy megemlítenénk a barátunknak az illetőt. Az internet és az összes social platform segítségére szükség van ilyenkor, de mivel a fotó alapján nehezen keresünk, általában eredménytelen a munkánk. A végén persze mindig kiderül, hogy egy távoli családtagot gyanúsítottunk meg.

Hűtőrablók

Ki a gyilkos?

A szokásos délutáni szénhidrátéhség támadása képes elvenni az ember eszét és józan ítélőképességét. Az életünkre mernénk esküdni, hogy a tegnapi sütiből maradt egy jó nagy szelet, amit előrelátóan eltettük mára, és most - nyoma veszett. Azonnal feltámad a vad nyomozói ösztön, és a lázas hűtőkutatás közepette egyből ki akarjuk deríteni, ki volt az elkövető. Az eszközök a passzív agressziótól a korábbi bűnbak megvádolásáig végtelenek. Aztán a nagy veszekedések közepette vagy bevalljuk, vagy nem, hogy időközben beugrott: valójában előző éjjel dobtuk be titokban.Ahogy leülünk egy krimi elé, egyből nyomozóvá válunk: tudjuk, mi történt, milyen eszközt használtak és ki volt a tettes. Természetesen mindezt fennhangon, hogy a többieknek se legyen kétsége éles elménket illetően, bár a "Bruce Willis végig halott" szindróma inkább idegtépő, mint jófej viselkedés. Környezetünk legfeljebb úgy áll bosszút, hogy a végén megsemmisítően közlik: egyértelmű volt.Ha versenyezni akarunk, nézzük a CBS Reality Hidegvérrel sorozatát, ahol a váratlan fordulatok követése igazi nyomozói munkát igényel. Vajon ki tudja leghamarabb megoldani az ügyet?

Szerelem első látásra

Egy bemutatkozás és pár szó váltása elég, hogy elborítson mindent a rózsaszín köd - ugye ismerős? De megbízható-e? Ő is megszakított mindenkivel minden kapcsolatot, miután váltottunk három szót, mert ő is érzi...? A hirtelen jött izgalomnak köszönhetően egyből nyomozóvá válunk, Sherlock Holmes lelkes amatőr mellettünk: pár kattintás után múltjának és jelenének minden szegletét feltárjuk, kapcsolatait, munkahelyeit, kedvenc ételét-italát, filmjeit, és persze azt a sok szebbnél-szebb lányt, akit ismer és nyilván mindegyikkel volt, sőt van is valami! Az első randin aztán a nyakába is zúdítjuk számon kérő kérdéseinket, amit ő persze teljesen félreért, hiszen mi csak szerelemből tettük mindezt...