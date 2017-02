3+1 dolog, amit csak társasházban élők érthetnek meg

Megállás nélkül szól a zene, egy kutya vonyít, a papíros szelektívben van egy májkrémes kenyér, valaki pedig ismét a liftben nyitotta ki a sörét... Amikor még Gazdálkodj okosant játszottunk, azt hittük, egy lakás minden álmunkat valóra váltja, de a szomszédokról és a többi kellemetlenségről senki nem beszélt. A CBS Reality most összegyűjtötte azt a 3+1 okot, amik miatt legszívesebben egy lakatlan szigetre költöznénk.



1. Szelektív postaláda



Hetente többször is kinyitjuk a postaládánkat abban a reményben, hogy végre valami jó hír fog érkezni: helyette kapunk egy számlát, egy érdeklődő üzenetet, hogy eladó-e a lakásunk és nagyjából tizenöt ugyanolyan hirdetést. Hiába dobáljuk ki őket, másnap ismét tele van. Előbb-utóbb gyanússá válhat, hogy a szomszédok a mi postaládánkat nevezeték ki az új szelektívként - bezzeg új kuponfüzetet sosem adnak ráadásként.



2. Szemét alakok



A tiszta folyosó olyan, mint a hullócsillag: csupán egy pillanatra létezik. Rengeteg ellensége van: a láthatatlan ember, aki beront és végigtrappolja a teljes lépcsőházat sáros bakanccsal, vagy az, aki egy teljes hétre kirakja a vasárnapi ebéd maradékát szellőzni. Nem csoda, hogy a folyosó pár nap alatt úgy néz ki, mint egy hadi övezet - de természetesen a végén mindenki ránk fog újjal mutogatni, hogy takarítsunk fel.



3. Nincs vasárnap



Vasárnap lenne az egyetlen nap, amikor délig az ágyban fetrengenénk, de már reggel hétkor fent vagyunk... No, nem önszántunkból, hanem hála a ház kedves Mekk Elekjének, akinek mindig akad ilyenkor egy kis kalapálhatnékja. Ő a reggeli felelős, aki felváltja az éjfélkor zokogó csecsemőt és a hajnalban ugató kutyát, mindezt teszi olyan lendülettel, hogy senki nem maradhat nyugodtan az álmok birodalmában. Persze miután felveri az egész házat, egyből abbahagyja.



3 + 1. Elviselhetetlen szomszédok



Minden társasház kötelező lakója a horror szomszéd, akinek mintha az lenne a célja, hogy megkeserítse az életünket. Folyamatosan, megállás nélkül leskelődik utánunk, diszkrétnek nem mondható seprűcsapkodással adja a tudtunkra, hogy véletlenül megint meghallgattunk egy számot este nyolc után, és az új párunkat úgy köszönti a folyosón, hogy a "múlt heti után már azt hittem, soha nem talál magának rendes társat." Ha már a jópofizástól elkezdve az ördögűzésig mindent kipróbáltunk, lessünk el pár tippet a CBS Reality Rémes szomszédok műsorából.



