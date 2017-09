37 év után, ha lehet, most még jobban szereti régi-új férjét Gór Nagy Mária

A nagy eseményre a budavári evangélikus templomban került sor, amely nem messze található a színésznő és régi-új férje, Gulyás Buda operatőr otthonától.Mária és Buda harminchét éve alkotnak egy párt, és 1981 telén egyszer már hivatalosan is összekötötték az életüket, de ahogy a színésznő korábbi interjúi­ban többször elmesélte, akkoriban csak anyakönyvvezető előtt mondták ki az igent, de mindig vágytak arra, hogy nekik is legyen egyházi esküvőjük. A nagy nap szombaton érkezett el, amikor is sze­retteik és barátaik jelenlétében ismét egybekeltek.– Valóban igaz, hogy újra hozzámentem Budához, de a részleteket egyelőre még megtartanánk magunknak – mondta vasárnap kora délután a színésznő, amikor sikerült telefonon utolérnie a Bors munkatársának.– Ez igazából nekem volt fontos, mert hívő vagyok, és ha lehet attól jobban szeretni Budát, ahogy eddig szerettem, akkor még jobban szeretem, amióta egyházi áldás van a szerelmünkön.