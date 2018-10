36 kilós gigamellei lassan megölik Andreát

A nőt fél évvel ezelőtt gyomorfájdalmak kezdték gyötörni. Ő azt hitte, az idegeskedés miatt kapott fekélyt, de kiderült, hogy rosszindulatú daganatok emésztik a testét. - írja a Blikk cikkéből a BorsOnline A lány évekkel ezelőtt, 19 évesen vállalkozott egy kísérleti mellnagyobbító műtétre Floridában, amiért akkor 2000 dollárt is kapott. "Mondták, hogy az operáció után is növekszik majd a mellem, amit nem bántam."- Minden legálisnak tűnt - mesélte a Andrea. azóta viszont a mellei egyenként 18 kilósak lettek, nem tud aludni sem a méretüktől és a fájdalmaktól.- Megbántam, hogy egykor mindenki másnál különlegesebb akartam lenni. Ki szerettem volna vetetni az implantátumot ott, ahol beültették, de azt állították, már nem lehet.- A tumorok áttétesek lettek, a májamban, a gyomromban és a mellemben is megjelentek. Az orvosok szerint csak hónapjaim lehetnek hátra, a műtét sem segít. Beletörődtem a sorsomba.