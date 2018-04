35 év után újra stúdióba vonult az ABBA

„Annak, hogy rászántuk magunkat az ABBA avatar tourra, nem várt következménye is lett: több mint 35 év után újra úgy éreztük, jó lenne közösen alkotni, így bevettük magunkat a stúdióba. Pontosan onnan kezdtük el, ahol abbahagytuk: olyan volt az egész, mintha megállt volna az idő, és csak egy röpke pihenő erejéig váltak volna külön az útjaink."



Két dalt is rögzítettek, az egyiknek már a címe is publikus: az „I Still Have Faith In You"-t decemberben sugározza majd az NBC és a BBC egy különleges adásban.



Björn Ulvaeus a héten megosztott néhány részletet a zenekar avatar-projektjéről is: szintén az NBC és a BBC közös produkciójáról van szó. Egy olyan, kétórás megashow-t készítenek majd, amelyben az ABBA tagjai avatárokként szerepelnek: mindegyikükről készült egy digitális lenyomat, amelyeket úgy alakítanak majd, hogy végeredményben ugyanolyan külsejük legyen, mint utolsó, 1979-es turnéjukon.