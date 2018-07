30 százalékra emelhetik a filmszakma közvetett támogatását

A Filmalap kezdeményezésére 25-ről 30 százalékra nő a filmszakmai közvetett támogatás mértéke, amennyiben az Országgyűlés elfogadja az erről szóló törvényjavaslatot. A változtatás célja, hogy a magyar filmipar megőrizze vezető pozícióját, tovább növelje versenyképességét az európai filmgyártásban. A megemelt állami támogatás a kisebb költségvetésű, magyar kultúrát, történelmet bemutató filmalkotások megvalósulását is elősegíti - tudatta a Magyar Nemzeti Filmalap Budapest az elmúlt években Európa egyik filmes központjává vált. A közvetett támogatás jelentős mértékben hozzájárul nemcsak a magyar filmipar fejlődéséhez, hanem a GDP növekedéséhez, új munkahelyek létrejöttéhez és a kereslet növekedéséhez. A filmes támogatási rendszer az egyetlen támogatási forma ma Magyarországon, amely működése révén kimutathatóan és már rövid távon profitot termel.Magyarországon európai szinten kiemelkedően magas a filmipari hozzájárulása a GDP-hez. Az adókedvezmény bevezetése óta a filmipar teljes bevétele többszörösére nőtt. 2017-ben a közvetlen filmgyártási költség meghaladta a 108 milliárd forintot és összesen 285 produkció (beleértve a magyar filmeket) forgatott Magyarországon. Az elmúlt években más európai országok is sorra vezettek be a magyarországihoz hasonló támogatási rendszereket, látva annak gazdaságra és a filmgyártásra gyakorolt rendkívül pozitív hatását.„A támogatáson túl Magyarország és Budapest vonzerejét a tapasztalt filmes szakembereink, a kiváló helyszínek és fejlett stúdióink adják. London után Budapest a legnépszerűbb forgatási helyszín Európában. A mostani változtatás célja, hogy tovább erősítsük a magyar filmipart és nemzetközi szinten megőrizzük az elmúlt években elért vezető pozíciónkat" – nyilatkozta Andy Vajna, filmügyi kormánybiztos.A támogatás mértékének 25-ről 30 százalékra történő emelését az Európai Bizottság 2024. december 31-ig jóváhagyta, az erre vonatkozó törvényjavaslatot a Kormány nevében dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes hétfőn nyújtotta az Országgyűlésnek. A javaslat szerint a kedvezményt a bizottsági határozat kiadását követően lehetne igénybe venni, azzal, hogy az már a június 11. napja után benyújtott, támogatásra jogosultságot megállapító kérelmekre is alkalmazandó. Ez azt jelenti, hogy a július 10. napját követően a forgatásukat megkezdő produkciók már élhetnek a 30 % igénybevételével.​