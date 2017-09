30 millió dollárt is megadhatnak Picasso egyik portréjáért

Picasso és Jacqueline Roque

Akár 30 millió dollárt (7,7 milliárd forintot) is megadhat egy vásárló Picasso egy portréjáért, amelyet múzsájáról, Jacqueline Roque-ról festett, amikor a képet először bocsátják árverésre novemberben New Yorkban. Christie's aukciósház szerdán jelentette be, hogy a Femme accroupie című festményre is licitálni lehet majd november 13-án New Yorkban.Az 1954 októberében készült portré éveken át Picasso magángyűjteményének darabja volt, és csak ritkán állították ki közönség előtt.Jussi Pylkkanen, a Christie's globális elnöke hangsúlyozta, hogy "múzeumi értékű műalkotásról" van szó, amely "Picasso egyik legelegánsabb múzsáját" ábrázolja.Jacqueline Roque 1961-ben házasodott össze a művésszel és Picasso 1973-ban bekövetkezett haláláig a felesége volt.

A kép egy magángyűjteményből kerül árverésre, az aukciósház előzetesen 20-30 millió dollárra taksálta az árát. Az alkotást szombattól keddig a Christieís londoni kiállítótermében lehet megtekinteni.