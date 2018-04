30 éves a Meki Magyarországon - Olyan kampányt készítettek, hogy eláll tőle a lélegzet

A híres sajtburger

Kép: kreativ.hu

... és a sült krumpli

Kép: kreativ.hu

A McDonald's 1988-ban nyitotta meg Magyarországon az első éttermét Budapesten.Az étteremlánc kreatív csapata a DDB Budapest készítette el azokat az óriásplakátokat McDrive-ok közelében helyeznék el, ezzel is növelve azok forgalmát.Ezek a kreatívok annyira figyelemfelkeltőre sikerültek, hogy még a brit reklámszakmai lap, a Campaign is hírt adott róluk.A kampányhoz készült két kreatív a hosszú exponációs idővel és az esti forgalom fényeivel játszik, bár valószínűleg digitális technológiával készültek, legalábbis erre utalhat a Campaign szóhasználata, amely "elképzelt hosszú exponációs felvételről" (imagined long exposure shot) ír - olvashatjuk a Kreativ.hu -n.A DDB Budapest kreatív igazgatója, Galácz Karolina az adweek.com -nak arról beszélt, hogy a kampányhoz csak két plakátot használnak, amelyek a McDonald's két legmarkánsabb termékeinek képét mutatják be. Ezeket autópályákra és a gyorséttermekhez vezető utakon helyezik el.