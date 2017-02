30 éve naponta készít szelfit egy fotográfus

Három évtizede naponta készít magáról egyszerű fekete-fehér portrét Karl Baden amerikai fotográfiatanár, hogy dokumentálja az idő múlását. Projektje csütörtökön harmincéves.



Az Every Day (minden nap) című projekt gazdáját a szelfi atyjának is nevezik, bár 1987. február 23-án, az első portré készítésének napján még évtizedekre volt a világ attól, hogy a jelenség és a szó a mindennapok részévé váljon.



A 64 éves bostoni fotós igyekszik hű maradni az első képhez: arckifejezése mindig semleges, ugyanazt a 35 milliméteres gépet, háromlábú állványt, hátteret és világítást használja.



Az évek során tudatosan nem növesztett bajuszt vagy szakállat, hajviselete is többé-kevésbé állandó maradt.



Baden elmondta, hogy élete végéig szeretné folytatni a projektet.