Az Én vagyok itt az az élő magazinműsor ahol a zenéé a főszerep, de megtalálja helyét a divat, a kultúra, de akár egy startup cég bemutatása is. Az elkövetkező két hétben, február 17-ig színészek, zenészek, művészek, meghatározó személyiségek, egyszóval példaképek ragadnak mikrofont és teszik fel a kérdéseiket a műsor vendégeinek. Hétfőn Miksovits Marci Galán Angélával kérdezte a megfelelő szakítási metódusról a szakértőt, többek között arról, hogy miért lehet problémás a “másik felem" szóhasználat. Szó volt Marci új videoklipjéről is, de voltak moldvai zenészek, és utazási tippekkel, trükkökkel is készült a műsor Kerékgyártó Zsófia, Ázsia szakértő jóvoltából.



Marci után, kedd este a gyémánthangú Lola érkezik az M2 Petőfi TV zenei magazinjába társműsorvezetőnek, őt követi szerdán MC Fedora, majd csütörtökön Bánovits Vivianne, a Holnap Tali sorozat Lillája kap lehetőséget műsorvezetőként. Berkes Olivérrel indul a pénteki műsor, végül szombaton Kováts Vera diktálja az estéd ritmusát az M2 Petőfi TV Én vagyok itt műsorában.



Hétköznaponként és szombaton 21.25-től Én vagyok itt az M2 Petőfi TV műsorán!