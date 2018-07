25 jelenkori hősnőnek állítanak szobrokat Nagy-Britanniában

A társadalom segítése iránt elkötelezett 25 jelenkori hősnőnek, köztük politikusoknak, orvosoknak, aktivistáknak és sportolóknak készülnek szobrot állítani szerte Nagy-Britanniában egy új kezdeményezés keretében.



A Put Her Forward elnevezésű projektet a National Trust brit műemlékvédelmi szervezet hívta életre azzal a céllal, hogy megkétszerezzék a nem kitalált és nem a brit uralkodói család nőtagjait megörökítő szobrok számát a szigetországban az 1918-as Néptörvény centenáriuma alkalmából. A százéves törvény a 30. évüket betöltött nők számára adta meg a szavazati jogot. A férfiakkal egyenlő választójogot tíz évvel később nyerték el a nők Nagy-Britanniában.



A mostani kezdeményezők szerint jelenleg több a kecskéket és a John nevű férfiakat, mint a hétköznapi nőket ábrázoló szobor Nagy-Britanniában. Az ország 925 köztéri szobrának mindössze nagyjából hatoda ábrázol nőt. "A kezdeményezés valódi célja, hogy párbeszédet indítsunk el a nők megjelenítéséről" - húzták alá az ötletgazdák online közleményükben.



A projekt a nagyközönség aktív részvételére épül: bárki jelölhet olyan nőt, akiről úgy gondolja, hogy tevékenységével pozitív hatással van a társadalomra. A szervezők a nők nemi szervének megcsonkítása ellen küzdő Leyla Husseint és Tanni Grey-Thompson brit politikust, televíziós házigazdát, korábbi paralimpikont hozták fel példaként.



A szobrokat, amelyek méretüket tekintve némi döbbenetet váltottak ki, mivel a tervek szerint kisebbek lesznek, mint az Oscar-szobrocskák, idén szeptemberben fogják felavatni szerte Nagy-Britanniában.



A Put Her Forward projektet egy New Yorkban meghirdetett hasonló kezdeményezés ihlette. Az amerikai nagyváros 150 köztéri szobrából mindössze ötöt mintáztak ma élő nőkről.